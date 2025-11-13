Jorge Bergantiños 13 NOV 2025 - 07:00h.

María Varela, de 43 años, fue diagnosticada de cáncer de mama metastásico, directamente en estadio IV, hace tan solo unos meses

Reclama que las primeras mamografías se realicen antes de los 40 años porque "si a mí me hubieran hecho pruebas antes, quizás tendría una opción de curarme"

Compartir







A Baña, A CoruñaLa detección temprana del cáncer de mama es clave para la supervivencia del paciente, según la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer la tasa de supervivencia es del 99% cuando el tumor está localizado en el seno. María Varela Iglesias, de 43 años, padece cáncer de mama metastásico, el pasado mes de marzo directamente fue diagnosticada en estadio IV, el último grado en la calificación de esta enfermedad, “en mi caso ya tengo afectación a los huesos”.

Ahora, mediante una recogida de firmas en Change.org, que ya se acerca a las 50.000, reclama que los cribados de cáncer de mama comiencen antes, a los 40 años, “porque si a mí me hubieran hecho pruebas antes, me habrían detectado el cáncer a tiempo y quizás tendría una opción de curarme” explica en la petición que se puede consultar aquí.

En cada palabra de María, está siempre presente Diego, su hijo de 7 años. Ella reconoce que es el motor principal de esta lucha “ningún niño se merece pasar lo que está pasando mi hijo. Me pregunta si me voy a curar, yo siempre le respondo que vamos a jugar, porque es lo único que puedo prometer. Pienso mucho en sus compañeras de colegio, cada vez que miro a una niña digo, por favor, que para ella sí que lleguemos a tiempo.” relata con la voz cargada de emoción.

El diagnóstico llegó de manera inesperada, en marzo acudió a urgencias aquejada de un fuerte dolor compatible con una lumbalgia “lo achacaba a mi trabajo, porque yo fui jardinera y peón agrícola, siempre trabajos de fuerza en el campo.” Pasaron varias semanas y el diagnóstico de cáncer todavía no había llegado, “en mayo ya no aguantaba más el dolor y el médico me dijo que fuera directamente al hospital y ya quedé ingresada, a las pocas horas ya me comentaron que podía ser un cáncer”.

Ante la pregunta de cómo fue la transición desde el día que supo su diagnóstico al momento en el que decidió ayudar a las demás, reconoce que no fue fácil “primero hay que sanarse emocionalmente con la ayuda de psicólogos y de lo que yo llamo mis ángeles; amigas y gente que fui conociendo en este camino. Algo dentro de mi me decía que este caso tenía que trascender, que yo no podía ser un número. Es muy grave, espero vivir 30 o 40 años, pero siempre lo voy a hacer con el cáncer. Solo quiero que ninguna mujer pase esto, que se diagnostique en un estadío inicial.”

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El pasado 10 de noviembre, María cumplió 43 años y de manera genuina pidió tan solo un regalo: apoyar su petición con una firma. “La gente está cumpliendo con creces con mi regalo de cumpleaños.” Vecina de A Baña, localidad coruñesa a unos 25 minutos en coche de Santiago de Compostela, esta paciente oncológica quiere que esta reclamación no sea solo a nivel gallego. “Sé que las competencias de Sanidad están transferidas, necesito llevar muchas firmas y las presentaré en el Ministerio.”

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En este proceso de reivindicación existe también una parte terapéutica, la que tiene que ver con el alma “me está dando muchísimas fuerzas, ver todo lo que se está moviendo, me da un impulso, una energía y un amor… para seguir adelante con esto, sé que lo voy a conseguir. Soy una persona que o hace las cosas bien o no las hace”

Edad de la primera mamografía

El motivo central de su recogida de firmas es adelantar la edad en la que se realiza la primera mamografía a los 40 años. “En Galicia es a los 50 años, en otras comunidades es a los 45, te llega la carta a esa edad pero hasta los 47 no te la hacen. Si existen riesgos previos sí que te la adelantan pero llegar a tiempo para curarte no puede depender del sitio en el que vivas.” Según la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en 2024 el cáncer más frecuente diagnosticado en mujeres fue el de mama, con 36.395 casos.

“Para mi no somos ni luchadoras ni supervivientes, somos mujeres que queremos vivir.” Con esas palabras concluye la entrevista, antes de colgar, María recomienda la banda sonora que le acompaña en este capítulo de su vida “siempre me pongo una canción de Rigoberta Bandini que se titula Si muriera mañana ”. La letra refleja las cosas que haría la artista si hoy fuera el día de su muerte para finalmente decir que no se quiere morir, que quiere vivir, María también.