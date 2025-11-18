España se mantiene en alerta por una mutación de la gripe A que aún no ha llegado, pero los contagios avanzan en Galicia y Cataluña

Galicia activa su plan sanitario de invierno ante el inicio de la ola epidémica de gripe: las recomendaciones ciudadanas

Compartir







La gripe A viene fuerte este año y con una mutación que, de momento, no ha llegado a España. Aún así, los contagios se aceleran en algunas comunidades como Galicia por la llegada del frío, y eso que el pico no se espera hasta Navidad. Lo que sí hemos querido averiguar es si la vacuna de este año protege frente a todas las variantes del virus.

Vuelve la mascarilla en los centros de salud gallegos: "Hay que protegerse", "hay mucha gente, mis amigos casi todos tienen gripe", cuentan los ciudadanos. La Xunta recomienda su uso en los ambulatorios aunque no se tengan síntomas. "La mascarilla no está de más", precisa una mujer.

Estamos en noviembre y en A Coruña ya se registran los mismos casos de gripe que en el peor momento del año pasado. "Casi a 40 de fiebre, hasta mi hijo", comenta otra ciudadana.

Los contagios se han adelantado también en Cataluña

Los contagios se han adelantado también en Cataluña y se dan sobre todo en menores y jóvenes: "Mi hijo, mi nieta y mi marido". La temporada no ha hecho más que empezar. "Intuimos que será un poquito más vírica que el año pasado", señala al respecto Mariana Jiménez, jefa de urgencias del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

PUEDE INTERESARTE La oleada de gripe en Japón pone en alerta a Europa: España ya prepara su campaña de vacunación

Los expertos auguran que la epidemia de este año será más intensa debido a la variante de la gripe A que circula por Europa. "Hay que hacer, por supuesto, mucha más incidencia en la prevención. Y por supuesto, en la vacunación", subraya Jaime Jodar, médico de urgencias.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La vacuna no contemplaba esta cepa, pero protege frente a las complicaciones graves. "Parece que protege un 70% en niños y un 30 a 40% en adultos. Aunque -la vacuna- no proteja del todo, siempre protege una parte", sentencia Mariana Jiménez. Las medidas de higiene que aplicamos en la pandemia son también una barrera para evitar el contagio.