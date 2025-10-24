Maitena Berrueco 24 OCT 2025 - 14:17h.

Durante 15 días, fines de semana incluidos de 8.00 a 20.00 horas y sin cita previa

Mari Carmen, una de las primeras vascas en vacunarse este año contra la gripe

BilbaoLas largas colas de bilbaínos que este viernes 24, desde primera hora, aguardaban pacientemente su turno para acceder a La Casilla a recibir la vacuna de la gripe, recordaba la del vacunódromo que se instaló aquí durante la pandemia de Covid. Esta vez, Osakidetza habla de Centro de Refuerzo de Vacunación, pero a la postre es lo mismo.

Mariano, un bilbaíno de 77 años, tenía cita para vacunarse el 5 de noviembre en su ambulatorio, pero no ha querido esperar y se ha acercado a La Casilla: "Más vale prevenir". Pablo, unas décadas más joven, nunca antes se había puesto la vacuna de la gripe, pero "lo han puesto tan fácil" que se ha animado a ponerse a la cola, "va rápido, en un minuto, el pinchazo y a casa".

De 8.00 a 20.00 horas, desde hoy y durante 15 días, fines de semana incluidos, todos los vizcaínos, a partir de los 14 años, que quieran podrán acudir a inmunizarse sin cita previa. Se calcula que, en las cinco cabinas dispuestas para llevar a cabo las vacunaciones, se realizarán una media de mil diarias y para ello, un equipo de 15 enfermeras, 3 TCAE, 3 celadores y 6 auxiliares administrativos trabajará a dos turnos.

El objetivo de Osakidetza es acelerar la inmunización porque aunque no estamos en una situación de alarma, lo cierto es que los casos de gripe se disparan en la provincia.

La semana pasada, Osakidetza diagnosticó 506 casos de gripe y 54 hospitalizaciones, cuando en el mismo periodo del año pasado la cifra fue de 166 casos y cinco ingresos. En total, durante las tres primeras semanas de la campaña ya se contabilizan 1.120 casos, más del doble que en las anteriores campañas, y 131 ingresos en hospitales, seis de ellos en la UCI.

Vizcaya se lleva la peor parte

Por territorios, Vizcaya presenta la mayor incidencia, con 74,35 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Guipúzcoa (32,10) y Álava (9,85).

Con estos datos, Osakidetza ha decidido poner en marcha este centro de refuerzo de la vacunación en La Casilla (Bilbao) que funcionará, de forma paralela, a la vacunación en los centros de salud y ambulatorios que continúa, en estos casos sí, con cita previa.

El objetivo es acelerar la inmunización de la población, ante la previsión de que la incidencia de esta enfermedad respiratoria se adelante respecto a campañas anteriores, tal y como han detectado los servicios de vigilancia epidemiológica del Departamento. En este centro se ofrecerá también la vacuna frente al COVID-19 a las personas mayores de 75 años y colectivos de riesgo que deseen recibirla.

Así mismo, la vacunación en los centros de salud y ambulatorios sigue a buen ritmo. Hasta el momento, el ritmo de citaciones en los centros de salud de Atención Primaria se mantiene alto. Hasta este mismo jueves, Osakidetza había registrado, desde el inicio de campaña el 6 de octubre, 320.607 citas para la vacunación.