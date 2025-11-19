Los expertos insisten en la importancia de hacer un uso adecuado y responsable de los antibióticos, siguiendo la prescripción médica

La OMS alerta de un incremento de más del 40% en la resistencia a los antibióticos en apenas cinco años

Compartir







El 40% de la población consume antibióticos cuando no lo necesitan y muchos terminan el tratamiento antes de tiempo, una situación ante la cual los expertos advierten: ese uso inadecuado termina repercutiendo en la aparición de cepas bacterianas resistentes a estos medicamentos, haciendo que, al final, los antibióticos dejen de ser eficaces.

Automedicarse, abusar de ellos o tomarlos inadecuadamente acaba provocando un problema tan enorme de salud como la aparición de las superbacterias: “No son bacterias nuevas, son bacterias que, a partir de las bacterias que siempre llevan existiendo con nosotros o nos producen enfermedad, evolucionan y, de repente, resisten a los antibióticos”, explica Bruno González, experto en resistencia bacteriana, ante las cámaras de Informativos Telecinco.

Expertos advierten de la necesidad del uso responsable de los antibióticos

Las superbacterias matan cada año a más de un millón de personas en el mundo, 23.000 en España. “Una vez se ha generado una bacteria resistente, puede circular o puede transmitirse a gente a nuestro alrededor”, advierte Germán Bou, jefe del servicio de Microbiología del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC).

Los médicos son los únicos que pueden prescribir un antibiótico. “No se deben guardar de una ocasión para otra, ni se deben compartir porque cada persona necesita una dosis personalizada, adaptada a su peso, al tipo de infección bacteriana que tiene”, como detalla ante nuestras cámaras la farmacéutica Amil López.

PUEDE INTERESARTE El aumento de las temperaturas podría ser el culpable de que creemos resistencia a ciertos antibióticos

Además, dado que algunos todavía no lo saben, recuerdan que los antibióticos no curan las infecciones causadas por virus, como el resfriado común o la gripe. Solo son eficaces para combatir las infecciones bacterianas. “Del tracto urinario, vías respiratorias altas, bajas…”, explica Ama Irigoyen, también farmacéutica.

De nuestro uso responsable de los antibióticos, reiteran, depende, en parte, el futuro de nuestra salud.