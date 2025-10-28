Maitena Berrueco 28 OCT 2025 - 14:06h.

La evolución clínica de los cinco es favorable y se investigan tres posibles contagios más

Obligados a sacrificar a sus 90 vacas por un contagio de tuberculosis: "Es el día más triste"

BilbaoCinco personas infectadas de shigelosis, en Bilbao, confirman que nos encontramos ante un brote de esta infección bacteriana en la capital vizcaína. Se trata de una infección intestinal aguda, causada por bacterias del género Shigella que se transmiten principalmente por vía fecal-oral, y cuyo principal síntoma es la diarrea, en ocasiones con sangre. La evolución clínica de los cinco casos confirmados, hasta la fecha, en Bilbao, es favorable. Además, se investigan otros tres casos probables.

Desde el Gobierno Vasco advierten que es una infección que se propaga con suma facilidad, de ahí la importancia de mantener una buena higiene, especialmente con el lavado frecuente de manos antes de comer y después de ir al baño.

La investigación del brote de shigelosis detectado en Bilbao está en manos de la dirección de Salud Pública del departamento de Salud del Gobierno Vasco, a través de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao.

Desde el momento de la notificación de estos casos, los servicios de Salud Pública activaron una investigación epidemiológica y alimentaria que se mantiene abierta. Técnicos del Departamento de Salud y del Ayuntamiento de Bilbao llevaron a cabo las correspondientes inspecciones, sin encontrar deficiencias higiénico-sanitarias ni irregularidades en los registros de seguridad alimentaria. Actualmente, el Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno vasco analiza diversas muestras de alimentos consumidos en las fechas estudiadas.

¿Qué es la shigelosis?

La shigelosis es una infección intestinal aguda causada por bacterias del género Shigella. Se transmite principalmente por vía fecal-oral, cuando pequeñas cantidades de material contaminado entran en contacto con la boca de otra persona, ya sea por contacto directo o a través de alimentos, agua o superficies contaminadas.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, calambres abdominales y diarrea, que en algunos casos puede contener moco o sangre. Habitualmente, la enfermedad se resuelve de forma espontánea en un periodo de 4 a 7 días, aunque puede complicarse en niños pequeños, personas mayores o en contextos con condiciones de higiene insuficientes.

Cómo prevenirla

Desde el departamento de Salud vasco insisten en que la medida de prevención más eficaz ante esta infección es la de mantener medidas estrictas de higiene. Así, entre los principales consejos para evitar la shigelosis se cuentan los siguientes:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de ir al baño , cambiar pañales y antes de manipular alimentos.

frecuentemente con agua y jabón, , cambiar pañales y antes de manipular alimentos. Evitar compartir utensilios o elementos de higiene personal , y asegurar una adecuada limpieza y desinfección de superficies.

, y asegurar una adecuada limpieza y desinfección de superficies. Garantizar que los alimentos y el agua sean seguros y estén bien tratados o cocinados.

y estén bien tratados o cocinados. Ante la aparición de diarrea, se recomienda no acudir a entornos laborales hasta la recuperación completa. En caso de fiebre o presencia de sangre en las heces, es fundamental acudir al centro de salud.

Estas medidas ayudan a cortar la cadena de transmisión, dado que la dosis infectiva de Shigella es muy baja entre 10 y 100 bacterias, lo que facilita su rápida propagación si no se mantiene una correcta higiene.