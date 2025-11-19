El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares detectó el caso en un donante de sangre de Mallorca asintomático: no había salido de la isla en los meses previos

Tras el caso de Mallorca se detectaron otros dos en Cataluña, también autóctonos

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares ha detectado el que es el primer caso autóctono de infección por el virus africano Usutu en España. Concretamente, se ha registrado en un donante de sangre de Mallorca asintomático, y el cual no había salido de las islas.

Pese a que la información se ha conocido ahora con su publicación en una revista científica, todo se origina en julio del año pasado, cuando una muestra de una donación resultó inicialmente reactiva en las pruebas rutinarias destinadas a detectar el Virus del Nilo Occidental, que se practican a todos los donantes de abril a diciembre para que ese patógeno no se transmita en las transfusiones.

Esa vez, sin embargo, tras enviar la muestra al laboratorio de referencia del Instituto de Salud Carlos III, los análisis confirmaron que se trataba de una infección por el virus Usutu, tal como se recoge en estudio que acaba de publicar una revista científica.

Qué es el virus Usutu y cómo se transmite

“El virus del Nilo y el virus Usutu son como primos o hermanos, tienen una similitud de entre un 76 y un 78 %, y ha sido a consecuencia de esta reactividad cruzada por la cual hemos detectado el primer caso en humanos en España”, ha explicado la directora médica del Banco de Sangre, Teresa Jiménez, en declaraciones a EFE.

Descubierto en 1959 cerca del río que le da nombre en Suazilandia, el virus Usutu es un arbovirus emergente en Europa, transmitido por mosquitos del género Culex.

Su llegada al continente europeo desde el africano se debe, según explica la doctora, a las aves migratorias. Al ser Baleares una zona de paso, es posible tener casos de virus de Nilo, razón por la que se produce el cribado a todos los donantes, que ha conducido a la detección del otro virus.

A ese respecto, detalla que la única forma de infectarse es la picadura de un mosquito Culex que haya picado antes a un ave infectada: “Quien realmente sufre la enfermedad del virus Usutu son las aves”, precisa la hematóloga, explicando que constituyen el mayor reservorio del virus.

En el caso de los humanos, la mayoría de las infecciones no generan síntomas, como el de Mallorca, que se ha clasificado como autóctono porque el donante no había salido de la isla en los meses previos. El afectado, a este respecto, no ha tenido ninguna secuela durante un año.

Pese a este ejemplo, no obstante, los efectos sí pueden llegar a ser graves si el virus infecta a un paciente inmunodeprimido, por lo que es importante evitar transfundir a un enfermo sangre con Usutu.

“Lo importante es ponerles nombre y apellidos a las detecciones porque eso te da conciencia de que hay un virus que está circulando, que es bueno conocerlo”, ha señalado la especialista.

Infecciones del virus Usutu también en Cataluña

Además del caso de Baleares, posteriormente se encontraron también otras dos infecciones del virus en donantes de sangre de Cataluña, también autóctonos, dado que ninguno de los afectados había viajado; señal de una circulación local del Usutu.

En referencia a ello, el estudio, publicado por la revista ‘Transfusión’, de referencia internacional en medicina transfusional, destaca el hecho de que las que las técnicas de cribado del virus del Nilo Occidental permitan detectar infecciones por Usutu, algo que facilita la identificación precoz de donantes infectados y refuerza la seguridad transfusional, especialmente en periodos de mayor actividad de mosquitos.

Realizado por un equipo multidisciplinar que incluye a los bancos de sangre y tejidos de Baleares y Cataluña, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias–CReSA, el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III y el Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine de Alemania, entre otros, el trabajo pone énfasis en los retos globales a nivel sanitario ante los cambios y alteraciones que también está generando el cambio climático. De hecho, y a ese respecto, la directora médica del Banco y Tejidos de Baleares, Teresa Jiménez, incide en que este caso de virus Usutu constituye “un ejemplo emblemático del concepto de salud global, que engloba la salud medioambiental, animal y humana”.

“En una de esas rutas tan importantes está nuestro archipiélago, luego tenemos que conocer la fisiología animal y tenemos que conocer la salud ambiental para hacer una aproximación global a este problema de salud pública”, apostilla, en declaraciones recogidas por EFE.