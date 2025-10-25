Iván Sevilla 25 OCT 2025 - 19:24h.

La Xunta también prohíbe la entrada en Galicia de ganado de explotaciones ubicadas en zonas declaradas como restringidas

Se mantiene la vigilancia veterinaria de 21 días para todos los animales procedentes de ganaderías de fuera de la región

Santiago de CompostelaAlerta ahora en Galicia por la dermatosis nodular contagiosa (DNC), que a principios de octubre se detectó en Girona. La Xunta ha ampliado sus medidas de refuerzo contra la enfermedad, cancelando ferias y concursos de ganado en la comunidad autónoma.

A partir del lunes 27 de octubre no se podrán celebrar tampoco eventos como subastas, mercados y concentraciones ganaderas para proteger a una industria ya afectada en Cataluña, donde se han restringido las exportaciones.

En la región gallega, en agosto ya se advirtió de extremar precauciones y, este 25 de octubre, la Consejería de Medio Rural ha informado de la prohibición de entrada en el territorio de animales procedentes de ganaderías ubicadas en zonas declaradas como restringidas a la DNC.

Por otro lado, el ganado que llegue para su sacrificio, deberá ir directamente al matadero, sin permanecer antes en granjas para evitar así contagios del poxvirus. Está genéticamente relacionado con la viruela ovina y caprina.

Aunque no se transmite a seres humanos ni por contacto directo ni indirecto (consumo de productos derivados como la leche o la carne), sí es altamente contagioso entre animales. Causa importantes daños en el sector y lugares donde se detecta.

El virus puede encontrarse en fluidos y tejidos de los ejemplares infectados, provocando en ellos síntomas como fiebre, lagrimeo y salivación excesiva, nódulos cutáneos de hasta gran tamaño e incluso pérdida de peso.

Vigilancia veterinaria durante 21 días

En el contexto del riesgo existente, la Consejería de Medio Rural ha señalado que mantiene en vigor la vigilancia veterinaria de 21 días. Se aplica a todo el ganado que traspase la frontera gallega, teniendo su origen en explotaciones de fuera.

Nada más entrar en la granja que sea de Galicia, se iniciará el plazo de esa medida. También los animales que incorporen cabezas de otras partes de España o del extranjero serán inmovilizados. Igualmente, por ese mismo periodo, por precaución.

Asimismo, se ha dictado la obligación de desinfestar a los animales que ya estén en la granja donde se vayan a añadir nuevos, así como a los vehículos de transporte que se utilicen para desplazarlos hasta Galicia.

Los servicios veterinarios de la Consejería llevarán a cabo las acciones necesarias explicadas, entre las que se incluye el control de las condiciones de la limpieza y la verificación de la correcta desinfestación.

Mensaje de tranquilidad: ningún caso aún

Estas medidas preventivas entrarán en vigor con la publicación de la resolución en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el 27 de octubre. Permanecerán activas 21 días, que pueden ser prorrogables en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

Desde el Gobierno autonómico han querido mandar un mensaje de tranquilidad a los ganaderos y al sector, en general, ya que todavía no se ha registrado ningún caso de dermatosis nodular contagiosa en territorio gallego.

Sí que han preparado una reunión con distintos representantes de la industria para aclararles dudas que puedan tener al respecto de la situación. Recordamos que esta misma semana, la consejera de Medio Rural le pidió al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una estrategia clara de coordinación para el control eficaz de esta enfermedad.

Fue en una Conferencia Sectorial, en la que aprovechó para mostrar su deseo de que se puedan establecer medidas homogéneas entre las distintas comunidades autónomas que aporten certidumbre y seguridad en el sector ganadero.

Para que la DNC no entre en Galicia, creen que es necesario implementar métodos sanitarios preventivos que protejan al rebaño bovino gallego. Desde la propia Consejería de Medio Rural ya lanzaron en verano la campaña informativa dirigida a explicar cómo es el virus y cómo actuar en materia de bioseguridad en las granjas.