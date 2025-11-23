El progreso en investigación del cáncer de páncreas permite que sea "uno de los tumores mejor conocidos" molecularmente

Por primera vez en 40 años hay nuevos tratamientos experimentales contra el cáncer de páncreas: "Nunca hemos tenido fármacos tan buenos"

MallorcaXisco Quesada es un joven de 28 años que el pasado 5 de junio recibió un diagnóstico que cambiaría por completo su vida: cáncer de páncreas con metástasis en el hígado. La noticia llegó en un momento en el que su cuerpo apenas respondía. Según cuenta, no tenía fuerzas ni siquiera para coger a sus hijos en brazos.

Aquella sensación de fragilidad, inesperada para alguien de su edad, marcó el inicio de un proceso duro, lleno de incertidumbres, pero también de decisiones que hoy le han permitido recuperar parte de su rutina.

Xisco Quesada, un joven de 28 años que comparte su tratamiento y su recuperación de cáncer de páncreas con sus seguidores

Con el paso de los meses, y apoyado en una combinación de ejercicio adaptado y una alimentación más cuidada, ha logrado volver a sentirse fuerte. Asegura que ahora puede hacer vida normal con sus hijos, algo que al principio parecía completamente imposible.

El apoyo familiar ha sido fundamental, pero no ha sido su único sostén. Xisco Quesada encontró en las redes sociales un espacio inesperado de refugio y desahogo. Allí comenzó a compartir su día a día como paciente oncológico.

“Me ayuda a olvidarme de que soy un paciente oncológico”, admite. Para él, abrirse públicamente ha sido una manera de 'soltar', de liberar carga emocional. Lo que empezó como un gesto íntimo se ha convertido en una comunidad que crece cada día.

Ahora, sus miles de seguidores valoran que hable del cáncer de páncreas en primera persona.

La investigación, clave

Cada año aumentan los diagnósticos de cáncer de páncreas y, además, aparecen en edades más tempranas. A pesar de este incremento, actualmente no existen programas de cribado específicos para esta enfermedad, como sí ocurre con otros tipos de cáncer.

Los especialistas insisten en que esto supone una desventaja enorme, ya que detectarlo a tiempo es clave para que el tumor pueda ser operable y, por tanto, curable.

Los expertos recuerdan que, en ocho de cada diez casos, el cáncer de páncreas se diagnostica cuando ya está muy avanzado. Esto se debe a que en sus primeras fases apenas da síntomas claros. Por ello, diversas voces del ámbito sanitario plantean la posibilidad de aprovechar muestras que ya se analizan en otros cribados.

“Si tenemos las heces de un paciente que se está cribando para cáncer de colon, podemos hacer en paralelo un cribado para cáncer de páncreas”, defienden los expertos. La idea es sencilla: utilizar recursos ya existentes para detectar señales tempranas que ahora pasan desapercibidas.

La urgencia es evidente. Se calcula que en solo cinco años el cáncer de páncreas se convertirá en la segunda causa de mortalidad por cáncer. Ante este panorama, organizaciones de pacientes, profesionales sanitarios y colectivos ciudadanos insisten en la necesidad de invertir más en investigación. Ensayos clínicos, desarrollo de nuevos fármacos y mejoras en las técnicas de diagnóstico son las principales líneas de trabajo que necesitan financiación para avanzar.

Aunque los nuevos tratamientos aún están en fase experimental, los investigadores consideran que ofrecen motivos para la esperanza. Las respuestas que algunos pacientes están mostrando abren la puerta a terapias más eficaces en el futuro.

No obstante, hay que destacar que el progreso realizado en los últimos 20 años en la investigación sobre el cáncer de páncreas ha permitido que sea "uno de los tumores mejor conocidos" a nivel molecular, tal y como han expuesto el jefe del grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Mariano Barbacid, y la investigadora en el mismo centro Carmen Guerra.

Los investigadores han subrayado que el progreso en investigación en el mismo periodo ha sido "impresionante" y que, si bien aún no se han aprobado terapias personalizadas o de inmunoterapia, el panorama está empezando "a cambiar" tras medio siglo sin nuevas estrategias terapéuticas.

Entre estas nuevas opciones se encuentran los primeros fármacos dirigidos contra el oncogén KRAS, mutado en el 90 por ciento de los pacientes con el cáncer de páncreas más común, y que ya están siendo probados, logrando una eficacia "modesta" pero que permite abrir una "valiosa vía" para avanzar en dianas específicas de los tumores de páncreas que sean eficaces y que no presenten toxicidad.

"Los inhibidores de KRAS están dando mejores resultados que la quimioterapia, pero al final se desarrollan resistencias. Por eso nosotros investigamos el mecanismo molecular de estas resistencias, para aprender a vencerlas", ha expresado Guerra, con motivo del Día Mundial de Cáncer de Páncreas, que se conmemora este jueves.

Por su parte, el investigador del CNIO y presidente de la Alianza de Investigación en Cáncer de Páncreas en España (ALIPANC), Francisco X. Real, ha expresado que la falta de avances clínicos durante décadas hizo que pocos jóvenes escogiesen el cáncer de páncreas como área de investigación, al verlo como "un reto inabordable" y "demasiado difícil", una situación que está cambiando.

Tanto las mejoras en los modelos animales como otros avances han atraído a "una generación de jóvenes, muy especialmente en España, brillantes y con toda la disposición a conjuntar la investigación básica con la traslacional, para el beneficio de los pacientes".

A pesar de todo, el cáncer de páncreas continúa siendo uno de los principales retos para la oncología, sobre todo si se tiene en cuenta que su incidencia está en aumento, posiblemente también en jóvenes, y que su índice de supervivencia sigue siendo muy bajo.

Menos del 5 por ciento de los pacientes llega a vivir cinco años tras el diagnóstico, una situación que se debe precisamente a que el tumor se suele detectar en fases avanzadas, cuando ya no es operable. Además, se sigue tratando con los mismos "poco eficaces" fármacos que hace décadas.