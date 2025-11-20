Candela Hornero Madrid, 20 NOV 2025 - 07:30h.

Día internacional contra el cáncer de páncreas: "Estamos lejos de poder hablar de curación, pero es una situación de esperanza"

La Carrera contra el cáncer de páncreas y la detección precoz: un tumor que no para de aumentar en los últimos años

Por primera en cuatro décadas hay nuevos fármacos experimentales contra el cáncer de páncreas, uno de los tumores con mayor mortalidad. Los casos prácticamente se han duplicado en España en los últimos 30 años, pasando de 3.970 en 1992 a 7.830 en 2021.

Desde 2018 las tendencias se muestran descendentes, en parte se debe a las medidas antitabaco adoptadas por políticas públicas de salud y a las modificaciones en los hábitos de vida de las generaciones más jóvenes, según el artículo Cambio de tendencia en la incidencia del cáncer de páncreas entre generaciones en España, publicado recientemente en la Revista Española de Enfermedades Digestivas (REED).

Aunque entre las generaciones más jóvenes la incidencia muestra una tendencia a la baja, en las mayores continúa siendo notablemente más elevada. Aún quedan muchos retos pendientes en la prevención de este tumor, que a menudo se diagnostica cuando ya no es operable, porque se ha diseminado a otros órganos.

Francisco X. Real, quien dirige el Grupo de Carcinogénesis Epitelial del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y preside la Alianza de Investigación en Cáncer de Páncreas en España (ALIPANC), trabaja para que estos retos sean cada vez menores. Junto a su grupo de investigación ha descubierto el mecanismo por el cual una variante genética aumenta el riesgo de cáncer de páncreas.

Pregunta: ¿Cuál es la situación actual de los pacientes con cáncer de páncreas?

Respuesta: Hay un 20% de pacientes que pueden ser intervenidos quirúrgicamente para curar la enfermedad. Pero el 80% restante es diagnosticado ya con enfermedad inoperable y con frecuencia metastásica —el cáncer se ha extendido a otros órganos—. Durante los últimos 50 años el único tratamiento para estos pacientes ha sido la quimioterapia, que no es muy efectiva contra el cáncer de páncreas.

P: En el tratamiento del cáncer de páncreas se ha avanzado menos que en otros tumores. ¿Empieza esto a cambiar?

R: Lo más importante es que se están ensayando ya los primeros fármacos que se dirigen específicamente contra el principal oncogén implicado en cáncer de páncreas, que es KRAS. Es el primer avance en casi 40 años en lo que se refiere al tratamiento, y va a cambiar las perspectivas terapéuticas de los pacientes. No estoy hablando de curación, pero por fin vamos a tener fármacos más específicos que la quimioterapia. Así que podemos decir que es el momento menos amargo de la historia del cáncer de páncreas.

P: Los datos comunicados informalmente por las compañías apuntan a que estos nuevos fármacos doblan la esperanza de vida. Pero, aun así, se trata de meses…

R: Es que aún no tenemos curación para el cáncer de páncreas. Ese es el primer punto. Lo que tenemos son fármacos nuevos más activos que la quimioterapia de la que disponíamos hasta ahora, fármacos que están todavía en fase de experimentación. Es decir, para que estén disponibles para todos los pacientes aún falta completar los ensayos clínicos. También deben ser aprobados por las agencias reguladoras estadounidense y europea, y las administraciones nacionales. Pero nunca hemos tenido fármacos tan buenos, así que es una situación de esperanza.

"Un reto es identificar a la población con más riesgo, para diagnosticar precozmente o incluso prevenir"

P: ¿Cómo se está avanzando en diagnóstico precoz?

R: El progreso es lento, pero es seguro. Como en el campo terapéutico, hay desafíos importantes. Por ejemplo, en el cáncer de páncreas, la biopsia líquida es más compleja y menos efectiva que en otros cánceres, sin que sepamos por qué. El reto previo, desde luego, es identificar a la población con riesgo alto, para intervenir con diagnóstico temprano o incluso con un tratamiento quimio-preventivo.

P: ¿Cómo se acota a la población de riesgo? ¿Qué personas se deben vigilar más?

R: Un grupo son los pacientes con una historia de cáncer de páncreas familiar, que representan entre un 5% y un 10% —del total de los casos de cáncer de páncreas—. También a los pacientes que se le diagnostica diabetes, y a quienes tienen pancreatitis crónica. Y los fumadores; el tabaco influye.

P: ¿Hay un hábito que se asocie específicamente al riesgo de desarrollar cáncer de páncreas?

R: No, en páncreas no hay un factor de riesgo único fundamental, como es el tabaco en cáncer de pulmón. Lo que hay son muchos factores que se vuelven importantes en conjunto, al interaccionar entre ellos.

P: En cuanto a la quimio-prevención, ¿hay, o habrá, algún fármaco que prevenga el cáncer de páncreas en grupos de riesgo?

R: Esto me interesa particularmente, lo estamos trabajando en nuestro laboratorio. Es un área en que los modelos animales que reproducen el cáncer de páncreas en humanos están siendo de gran ayuda. Queremos estudiar si fármacos ya aprobados, que sabemos que tienen poca toxicidad, podrían prevenir el cáncer en grupos específicos.

"Cada vez hay más grupos de investigación interesados en cáncer de páncreas"

P: ¿Hay que priorizar la investigación en tratamiento, diagnóstico precoz o prevención?

R: Lo importante es avanzar en todas estas áreas. Si identificamos los sujetos de alto riesgo, mejoramos en diagnóstico precoz, detectamos a los pacientes que van a tener enfermedad metastática y avanzamos en el tratamiento en torno a la cirugía, el impacto será importante, estoy seguro. No lo veremos mañana, pero sí de aquí a 10 años.

P: ¿Percibe un aumento de la investigación precisamente por la llegada de los nuevos tratamientos en ensayo?

R: La Alianza de Investigación sobre Cáncer de Páncreas en España se puso en marcha antes de la pandemia y en pocos años ha creado una red de investigadores clínicos y traslacionales en cáncer de páncreas en España. Somos unos 60 grupos y estamos creciendo, porque efectivamente hay nuevos grupos interesados. Trabajamos para acercar los descubrimientos básicos a los ensayos clínicos, y a la mejora del manejo de los pacientes. Los últimos que hemos incorporado trabajan en inmunoterapia del cáncer de páncreas.

P: ¿Qué está suponiendo la inteligencia artificial para la investigación en cáncer de páncreas?

R: No es distinto que en otros tumores, lo que pasa es que cuando vas muy rezagado cualquier avance tiene un impacto alto. En este sentido nosotros tenemos mucho que avanzar. Pero, desde el punto de vista conceptual, es igual que en otros tumores, y es completamente cierto que la IA va a revolucionar la forma en que trabajamos: desde el diseño de nuevos tratamientos, hasta cómo hacemos los experimentos.