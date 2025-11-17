Redacción Euskadi 17 NOV 2025 - 16:26h.

Las mamografías se empezarán a realizar el próximo año a las mujeres desde los 48 años

María tiene un cáncer de mama metastásico y pide que las mamografías se hagan antes de los 40 años

San SebastiánHasta ahora las mujeres vascas empezaban a ser citadas para realizarse mamografías de control cuando cumplían los 50 años y dejaban de hacerlo a los 69. Sin embargo, Osakidetza pretende, ya en 2026, ampliar esas pruebas diagnósticas a mujeres a partir de los 48 años y un año más tarde, en 2027, incluir a todas las vascas desde los 45. Una rebaja, en apenas dos años, de un lustro en la edad para empezar a participar en el programa de cribado de cáncer de mama.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco advierte de que cada vez se diagnostican más casos de cáncer de mama a mujeres jóvenes y que, en muchas ocasiones, son tumores más agresivos. Así las cosas, Euskadi ha dado un paso adelante para extender el programa de cribado de cáncer de mama a las mujeres vascas, a partir de los 45 años. Una ampliación para la que se fija 2027 como la fecha para hacerse efectiva.

Se da la circunstancia de que hace solo dos meses, el pasado septiembre, Osakidetza anunció la extensión de los cribados a todas las mujeres entre 48 y 69 años. Una rebaja de dos años en la edad de participación, ya que hasta ahora el cribado arrancaba a los 50 años.

El 80% de las vascas de entre 50 y 69 años

El objetivo es la prevención, la detección temprana, la aplicación de tratamientos menos agresivos, la reducción de la mortalidad por cáncer y la mejora de la calidad de vida. “Hemos mejorado las tasas de supervivencia y se ha reducido la carga de la enfermedad en la población. La política de cribado nos permite detectar casos tempranos y hemos conseguido que la mortalidad de cáncer en adultos jóvenes haya descendido”, explicaba recientemente el consejero de Salud, Alberto Martínez.

Gracias al programa actual de cribado de cáncer de mama, en el que participa el 80% de la población diana, y los tratamientos personalizados en este tipo de tumores, la supervivencia se sitúa en un 88 por ciento a cinco años, mejorando tanto los resultados clínicos como la calidad de vida de las pacientes.

La importancia del cribado

En 2024, según la Asociación Española contra el Cáncer, 35.875 personas fueron diagnosticadas en España de cáncer de mama, el tumor más frecuente en la mujer en todo el mundo, con especial incidencia en mujeres en edades comprendidas entre los 45 y 65 años.

Gracias a la investigación, a la prevención y detección precoz, la mortalidad por esta enfermedad ha disminuido de una forma significativa, En los últimos años, se ha logrado aumentar la supervivencia media del cáncer de mama a 5 años al 85%. Sin embargo, todavía existen algunos casos cuya tasa de supervivencia es muy inferior. Este es el caso del cáncer de mama metastásico, cuya supervivencia a cinco años, según los datos de la American Cancer Society de 2022 para Estados Unidos, se sitúa en el 25%. Por ello es necesario seguir impulsando la investigación en estos cánceres de mama más complejos.

Euskadi, contra el cáncer

Euskadi ha presentado recientemente, la nueva Unidad de Protonterapia, una instalación médica especializada y de vanguardia, diseñada específicamente para ofrecer terapias oncológicas avanzadas, atenderá al primer paciente en 2027.

Euskadi contará con un centro transfronterizo de referencia en Oncología a nivel europeo gracias a una inversión de 52 millones de euros, reforzando la cooperación internacional y consolidando un modelo sanitario público potente, innovador y humano, basado en la excelencia, la equidad y la precisión.

Osakidetza asumirá todos los abortos

Por otra parte, el consejero vasco de Salud ha adelantado que Osakidetza asumirá en dos años "todos los abortos que ahora deriva a la privada". Alberto Martínez, según publica El Correo, ha explicado que se van a empezar a hacer en el Servicio Vasco de Salud las interrupciones voluntarias del embarazo de manera progresiva, con la previsión de asumirlos "de forma total en dos años". Según ha señalado, "a las clínicas les pagamos por prestarnos este servicio 1,2 millones de euros al año, pero en 2026 les vamos a quitar ya 500 000".