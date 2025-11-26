Un estudio de la Universidad de Cambridge revela que la adolescencia comprende hasta los 32 años

La adolescencia dura hasta pasados los 30 años, según un estudio de la Universidad de Cambridge. Este trabajo podría explicar muchas cosas. Los investigadores han identificado cinco grandes etapas en la evolución del cerebro a lo largo de la vida.

El cerebro pasa por cinco fases distintas en la vida, con puntos de inflexión a los 9, 32, 66 y 83 a�ños.

Los científicos de la Universidad de Cambridge han llegado a esta conclusión tras analizar los cerebros de 4.000 personas sanas de hasta 90 años. Los resultados, dicen, podrían ayudarnos a comprender porque el riesgo de sufrir trastornos de salud mental y demencia varía a lo largo de la vida.

Las cinco etapas del cerebro

Las etapas del cerebro son:

Del nacimiento a los 9 años en la infancia cerebral . A los nueve años el cerebro empieza a experimentar un cambio radical.

en . A los nueve años el cerebro empieza a experimentar un cambio radical. La adolescencia, de los 9 a los 32 años . Las conexiones cerebrales experimentan un período de eficiencia desmesurada y es cuando hay mayor riesgo de aparición de trastornos de salud mental.

. Las conexiones cerebrales experimentan un período de eficiencia desmesurada y es cuando hay mayor riesgo de aparición de trastornos de salud mental. La edad adulta, de los 32 a los 66 años. Es la etapa más larga, cuando el cerebro entra en un periodo de mayor estabilidad.

de los 32 a los 66 años. Es la etapa más larga, cuando el cerebro entra en un periodo de mayor estabilidad. El envejecimiento precoz, de los 66 a los 83 años. Es cuando se manifiestan las demencias y la hipertensión.

de los 66 a los 83 años. Es cuando se manifiestan las demencias y la hipertensión. El envejecimiento tardío, de los 83 años en adelante. El cerebro entra en su recta final cuando su capacidad empieza a disminuir en mayor medida.

Cómo conservar el cerebro más tiempo

Para conservar mejor el cerebro durante más tiempo, los hábitos de vida son fundamentales.

Los expertos empiezan por advertir la necesidad de dormir más. Más de la mitad de los adultos no duerme ni siete horas.

“Suspendemos siempre en el sueño”, afirma Jesús Porta-Etessam, presidente de la Sociedad Española de Neurología. Los partidos de fútbol, explica, comienzan pasadas las nueve de la noche y si hay prórroga acaban a las doce y media.

La vida social y los horarios laborales no ayudan a dormir pronto. Tampoco a comer sano.

La alimentación saludable es el otro pilar. Y Porta-Etessam va más allá: “No es comer bien, es cocinar. Cocinar es precioso”.

Aconseja este neurólogo que a los niños se les inculque el placer de cocinar en casa desde pequeños y en el cole que se les enseñe el por qué de los alimentos que toman. “Estaría bien ponerles a los niños un cartelito para que sepan por qué comen verdura y pechuga de pollo. Los niños necesitan entender”, señala.

Este médico recomienda además que, al menos, hasta los 14 años, los niños no deberían rematar de cabeza cuando juegan al fútbol.

La soledad y el consumo de redes sociales es otro de los factores que preocupa considerablemente a los neurólogos. “Veremos en unas décadas si esto supone ya el adelanto de enfermedades neurológicas”, afirma el neurólogo Javier Camiña. El 90% de los jóvenes pasan al menos dos horas diarias conectados.