La artista, que representó a España en Eurovisión en el año 2002, ha hablado sobre su salud mental en una entrevista radiofónica

La cantante Rosa López habla por primera vez de la enfermedad que padece: "Nunca he compartido este sentimiento"

Hace poco más de un mes, Rosa López, la flamante ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' que representó a España en Eurovisión con su 'Europe is living a celebration', habló por primera vez en una revista sobre el problema de salud que padece. Una afección que incide directamente a su carrera musical y que, durante mucho tiempo, le ha causado mucha frustración en los conciertos y las pruebas de sonido:

"En una revisión rutinaria me enteré de la pérdida de medios y agudos de mi oído derecho, que provocaba problemas en la afinación y que mis frustraciones fueran en aumento" dijo la artista en 'Semana', en relación a su hipoacusia. Pero si hay una revelación que ha causado impacto entre sus seguidores es la que ha hecho recientemente en la radio barcelonesa RAC 1, donde ha intervenido por su próxima participación en P-Tardeo Fest, que el 29 de noviembre hará sonar en el Poble Espanyol los grandes éxitos de los años 2000.

"Me castigo mucho a mí misma"

Ella fue, sin duda, una de las voces protagonistas de aquel momento, que siempre recuerda en los medios de comunicación. Rosa ha asegurado que, cuando concursó junto a Cheona, David Bisbal o Bustamante en el debut de 'OT', todos se "sintieron muy cuidados". Y también que no cree que hubiera "aguantado" los ácidos comentarios que Risto Mejide hizo en las ediciones posteriores, ni el hecho de "haber tenido redes sociales" en el momento en el que ella estaba tan expuesta en la televisión.

Todas estas cuestiones acerca de su salud mental las abordará la cantante en su próximo libro de memorias, donde hablará de su vida antes de ser conocida, de su impresionante cambio físico o de la "presión" que sintió por la posición en la que quedara España en el festival de Eurovisión. Rosa siempre ha expresado en público sobre lo mal que se sentía por "tener los dientes torcidos" y por el peso con el que entró a la academia, unos mensajes sobre su autoestima que aún hoy siguen rondando por su cabeza:

“Tengo un látigo y me castigo mucho, y me culpo de cosas que no son mías, pero no se trata de buscar culpables, sino de centrarse en el objetivo. Le doy muchas vueltas a todo. Incluso he llegado a pensar en no querer estar en este mundo”, ha confesado la artista frente al micrófono, sin querer "caer en el victimismo". Afortunadamente, Rosa cuenta con una importantísima red de apoyo, empezando por su novio, Iñaki, a quien conoció de una manera muy curiosa durante un concierto de Marta Sánchez.

En un momento de aglomeración, la policía tuvo que intervenir y ahí estaba su futuro novio, que llegó con junto a un perro policía, para sacarla del tumulto. Entonces, la (siempre natural) cantante le dijo que le "habían dado un salmorejo y olía a ajo", a lo que él contestó: "Me encanta el ajo", comenzando así una historia de amor que también ha recordado en su emotiva entrevista.