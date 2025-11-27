En España, casi 30.000 personas conviven con dermatitis atópica grave y sienten cómo “toda la vida está condicionada por eso”

La gripe se adelanta por la posible entrada de una variante más transmisible: "La vacuna de este año contiene una composición ligeramente distinta"

Compartir







Imaginar que la piel pica tanto que uno preferiría quitársela puede parecer extremo, pero es exactamente lo que sienten las personas con dermatitis atópica grave. Para visibilizar este sufrimiento, hoy algunos afectados han decidido de manera simbólica dejar retales de su cuerpo por el centro de Madrid, mostrando cómo esta enfermedad marca su día a día.

Detrás de una piel que duele, pica y desespera hay vidas condicionadas. Una de esas personas es Marta Gutiérrez, quien relata cómo es convivir con esta patología: “Y tengo dermatitis atópica grave”. Asegura que “vivir con dermatitis atópica es sentir picor, esa inflamación, ese dolor”, un malestar constante que no se limita solo a la piel.

El impacto físico es tan intenso que afecta a todas las facetas de la vida. Así lo explica Raúl de Lucas, jefe de dermatología pediátrica del Hospital La Paz, quien señala que es un malestar “que no te deja pensar, que no te deja dormir, que no te deja concentrarte”. A esto se suman los efectos psicológicos derivados del estigma social: “Dejas también de hacer esa parte más social de tu vida, porque sientes que eres un bicho raro”. Reconocen algunos pacientes.

En España, casi 30.000 personas conviven con dermatitis atópica grave y sienten cómo “toda la vida está condicionada por eso”. Pese a ello, se trata de una enfermedad que con frecuencia se banaliza. “Cuando yo les explico que necesitan un tratamiento potente, que necesitan estudios, ellos se sorprenden de que alguien considere esta enfermedad como algo grave”, lamentan los especialistas.

El picor, tan incapacitante, lleva a muchos a desear poder colgar la piel, dejarla, tomarse unas horas de vacaciones. Como dicen algunos afectados, querrían “quitársela un rato como si fuera un abrigo, una ropa” para descansar del dolor y la irritación constantes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con esta idea en mente, una campaña realizada con pieles hiperrealistas pretende mostrar la crudeza de la enfermedad. Según África Luca de Tena, presidenta de la asociación de pacientes con dermatitis atópica, el objetivo es “que la gente conociera lo que es la dermatitis atópica grave y la diferencia tan abismal que hay con la leve”. Su mensaje es claro: que la sociedad entienda que la dermatitis atópica grave es, la enfermedad de la piel insoportable.