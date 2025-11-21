La niña de cuatro años hospitalizada tras ser atendida en la clínica dental de Alzira "está consciente e incluso ingiriendo alimentos"

La clínica dental de Alzira que trató a la niña fallecida y a la otra menor hospitalizada está investigando un "lote de anestesia"

Valencia ha amanecido consternada con la noticia de la muerte de una niña de seis años que fue tratada este pasado jueves en una clínica dental de Alzira, donde prestaron asistencia a otra menor de cuatro años que tuvo que ser ingresada de urgencia en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. La Conselleria de Sanidad investiga el fallecimiento de la pequeña, mientras sigue pendiente de la evolución de la otra niña. Muchos se preguntan qué tipo de lesiones presenta y cuál es la gravedad de su caso.

Según informa Tony Ramos periodista de 'Informativos Telecinco' presente en el hospital, la niña de cuatro años "ingresó en estado muy crítico, con vómitos y diarreas". Los médicos "han estado trabajando durante toda la noche para estabilizarla". La buena noticia, según ha podido saber este medio, es que el peligro ya habría pasado.

El "pronóstico es positivo, la niña está estable, está consciente y está incluso ingiriendo alimentos". Según ha podido saber 'Informativos Telecinco', "los médicos del Hospital Clínico Universitario de Valencia también están valorando la posibilidad de que la causa sea un lote defectuoso de la anestesia", como había apuntado horas antes la propietaria de la clínica dental.

La clínica dental de Alzira permanece cerrada

"Por fuerza mayor permanecemos cerrados". Es el cartel colgado en la clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña de seis años que a las 16:52 horas de la tarde llegó al Hospital Universitario de la Ribera en parada cardiorespiratoria. Pese a los esfuerzos de los médicos de reanimarla, la pequeña acabó falleciendo.

Poco antes, sobre las 15:11 horas, otra niña de cuatro años también acudió esta pasada jornada al mismo hospital con fiebre, vómitos y somnolencia tras estar en la misma clínica. En este caso sí lograron estabilizarla y se encuentra en la UCI pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

"La niña se fue de aquí perfectamente"

"La niña se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después y no sabemos qué ha podido pasar", ha explicado ante los medios Mireia Vila, la responsable de la clínica dental de Alzira, al ser preguntada sobre la muerte de la pequeña de seis años. Asegura que a la menor fallecida le administraron una sedación, no anestesia general. "Fue simplemente una vía para relajar a la niña. Y no fue una operación. Le quitamos unos dientecitos de leche y hicimos unos empastes", ha agregado. La clínica está investigando si hay un lote de anestesia defectuoso.

"Si se hace una sedación normal, el equilibrio entre el oxígeno y el óxido nitroso, o sea, si hay más parte de nitrógeno que de oxígeno, puede provocar también que el paciente pueda llegar a tener estos síntomas", ha apuntado sobre este caso el ortodoncista Iván Malagón. La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha ordenado la suspensión cautelar de la clínica.