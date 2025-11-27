Candela Hornero Europa Press Madrid, 27 NOV 2025 - 12:52h.

Los médicos ven "muy probable" que la variante subclado K del virus gripal H3N2 haya empezado ya a circular en España

El presidente de Aragón anuncia el uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios para frenar la gripe: "Es un problema serio"

Los principales virus respiratorios —entre ellos la gripe, el Covid-19 y el virus respiratorio sincitial— están circulando antes de lo previsto, con un adelanto aproximado de un mes.

"Este adelanto epidemiológico no solo anticipa un incremento de casos en fechas anteriores a las habituales, sino que acorta la ventana de vacunación eficaz, especialmente importante para la protección de la población de riesgo. Además, podría desembocar en una temporada gripal distinta a la de los últimos años", ha señalado la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) en un comunicado.

Conisderan que este patrón es "inusual". Los centros de salud ya están registrando un incremento significativo de cuadros respiratorios compatibles con gripe, sobre todo de tipo A (H3N2), en un periodo del año "en el que tradicionalmente la circulación todavía era baja".

José María Molero, portavoz del Grupo de Trabajo en Enfermedades Infecciosas de la semFYC, apunta a la posible llegada del subclado K del virus gripal H3N2, una variante que lleva activa desde primavera en varios países de la Unión Europea, lo que "hace lógico pensar" que pueda llegar a España.

Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), la agencia de salud pública de la UE, ha pedido a los Estados miembros que aceleren las campañas de vacunación y preparen sus sistemas sanitarios ante un posible incremento de hospitalizaciones.

Un virus más trasmisible

En algunos países de Europa y Asia ya representa casi la mitad de las secuencias analizadas, y ha sido predominante en países como Japón, donde la punta epidémica también se adelantó y generó un mayor volumen de ingresos hospitalarios debido a una mayor transmisibilidad, si bien ello no implica necesariamente una mayor gravedad.

"Aunque el virus no sea más virulento, sí puede causar más ingresos y complicaciones porque afecta a personas que estaban protegidas por la vacuna y no lo están al nivel de otros años en los que se han producido menores cambios antigénicos", ha declarado Molero.

Su mayor transmisibilidad tiene que ver con sus alteraciones en la proteína hemaglutinina, que permite su acceso a las células respiratorias al hacer que el sistema inmune no reconozca bien su estructura. "Eso lo hace más invasivo y más transmisible, incluso en personas vacunadas, porque la vacuna de este año contiene una variante H3N2 con una composición ligeramente distinta", ha añadido.

Aunque la confirmación oficial en España todavía no existe debido a la falta de datos de secuenciación, la evolución epidemiológica es "muy similar" a la observada en otros países donde la variante ya es mayoritaria, motivo por lo que la semFYC ha considerado "muy probable" que esté empezando a circular en España, si bien ha incidido en que hay que esperar a la confirmación oficial del Centro Nacional de Microbiología (ISCIII).

"La vacunación sigue siendo fundamental"

El principal riesgo de esta variante recae sobre las personas más vulnerables, como las personas mayores o pacientes inmunodeprimidos y con enfermedades crónicas, razón por la que ha recordado que la vacunación sigue siendo "fundamental", pues también protege frente a variantes H3N2 sin estos cambios, frente al virus A(H1N1) y frente a virus B, y puede evitar infecciones graves.

Por todo ello, Molero ha realizado un llamamiento a reforzar la vacunación en personas de riesgo, acelerar la secuenciación de virus gripales, preparar los servicios sanitarios para un aumento de consultas e ingresos, y transmitir a la población la importancia de mantener medidas de prevención.

Entre las medidas de protección habituales frente a infecciones respiratorias se encuentran el uso de mascarilla por parte de personas enfermas, especialmente en espacios cerrados y poco ventilados; el lavado de manos; mantener la higiene de las superficies; y evitar el contacto con enfermos.