Planas aclara que la peste porcina no afecta a humanos y buscará limitar "al máximo" el impacto económico

Detectados dos casos de peste porcina africana en animales silvestres en Barcelona

Alerta en España por la peste porcina. Hasta ahora, hay confirmados dos casos de jabalíes muertos en la sierra de Collserola, en Barcelona, y se investigan las muestras de otros cuatro animales en la misma zona. Un brote que afecta ya a la exportación de porcino español a una veintena de países. Por eso, el Ministro Planas ha lanzado un mensaje de tranquilidad durante la mañana de este sábado 29 de noviembre.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha aclarado que la peste porcina africana que ha reaparecido en España en los últimos días no afecta a los seres humanos, pero ha admitido el impacto económico que tendrá para el sector y ha asegurado que peleará para limitarlo "al máximo".

¿Qué es la peste porcina?

La peste porcina que ha hecho saltar las alertas en España es una enfermedad vírica hemorrágica, altamente contagiosa, que afecta a los cerdos domésticos y a los jabalíes. Sin embargo, hay que destacar que, según los análisis y los expertos, no se transmite a los humanos.

¿Cuántos ejemplares se han encontrado en España?

En los últimos dos días han aparecido en Barcelona dos cadáveres de jabalís que portaban la peste porcina africana, algo que no se veía en España desde 1994. Ya se han cercado 20 kilómetros en el área donde han aparecido los animales donde hay hasta 39 explotaciones.

El ministro ha explicado que de los seis cadáveres detectados sólo dos han sido ya certificados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete. Aunque ha admitido la magnitud del suceso, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía porque el abastecimiento de carne de porcino "está asegurado" y no "cabe la posibilidad de transmisión o contagio" para seres humanos.

A renglón seguido, ha pedido toda la prudencia posible al sector productivo y adoptar todas las medidas necesarias en materia de vigilancia y bioseguridad para acotar lo sucedido y que no se propague.

¿Cómo se ha producido el contagio?

Sobre el inicio del contagio, Planas ha dicho que se está investigando y que es "muy difícil" obtener una respuesta. Entre las hipótesis que se barajan, podría ser el desplazamientos de los jabalíes silvestres, la ingesta por parte de los jabalíes del algún producto que desencadenara la enfermedad o haber llevado a las zonas donde ha sucedido el episodio jabalíes para la cría.

El ministro ha dicho que no tiene cifras concretas sobre la afectación de este episodio en aquellos países que tienen un acuerdo de regionalización, pero ha aseverado que peleará "expediente por expediente", "país por país" y "certificado por certificado" para limitar "al máximo" el impacto sobre el sector.

Síntomas y contagio

Según han informado desde EFE, hay cuatro formas clínicas: hiperaguda, aguda, subaguda y crónica, recoge el informe del consorcio europeo 'Asforce' para la investigación de esta enfermedad. El pronóstico para un animal infectado es muy negativo, ya que la tasa de mortalidad es prácticamente del 100 % y suele producirse entre los 6 y los 20 días después del contagio.

Además, la 'Asforce' recuerda que se puede transmitir mediante el contacto directo entre animales enfermos y sanos, o indirectamente si el animal se alimenta de restos de productos infectados o a través de vectores biológicos como garrapatas blandas u objetos contaminados -como vehículos o calzado-.