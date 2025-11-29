Las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados

Así afecta la crisis de la peste porcina al sector español: ya hay 120 certificados de explotación bloqueados

BarcelonaLa Generalitat de Catalunya ha notificado cuatro nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalís muertos en Cerdanyola del Vallès. Estos se suman a los otros dos casos confirmados este viernes, los primeros de peste porcina africana (PPA) en España desde noviembre de 1994.

Según ha explicado en una entrevista en Rac1, los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales han confirmado los positivos, pendientes de la aprobación definitiva en el laboratorio central de Madrid, y ha pedido responsabilidad a la ciudadanía para que eviten la zona afectada: "Con un vehículo, con una bici, con una pisada de un material contaminado biológico de un animal podría escampar la enfermedad", ha alertado.

"El impacto económico será grande, no hace falta escondernos", ha advertido, y ha añadido que la zona de población es muy grande, por lo que según él, hace falta la colaboración de todo el mundo.

"No sabemos si hay otros cerdos infectados, por lo tanto, hace falta este trabajo de vigilancia, de control en la zona", ha insistido.

Las personas no son susceptibles a la infección

Se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos, ha precisado el MAPA.

En la Unión Europea (UE) está considerada como enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.

Vigilancia y extremar las medidas de bioseguridad

El ministerio ha solicitado al sector que extreme todas las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales.

Además, ha recordado la obligación de comunicar a los servicios oficiales de las comunidades cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.

El ministerio ha añadido que se han iniciado ya las investigaciones sobre el posible origen de la enfermedad detectada en estos animales salvajes.

La PPA afecta a animales de la UE desde su detección en los Estados miembros bálticos y Polonia en 2014, proveniente de Rusia, y en la actualidad afecta a las poblaciones de jabalíes silvestres y a algunas explotaciones de cerdos domésticos en un total de 13 países.

Extremadura pide extremar las precauciones

La organizaciones agrarias UPA-UCE y La Unión han alertado del peligro que supone para el sector en Extremadura la aparición de casos de peste porcina africana en jabalíes en Cataluña y han hecho un llamamiento a que se extremen las precauciones.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) confirmaba este viernes los dos primeros casos de peste porcina africana (PPA) en España desde noviembre de 1994.

Los dos positivos han sido detectados en sendos jabalíes silvestres hallados muertos el 26 de noviembre en Bellaterra (Barcelona). Fueron notificados por los servicios veterinarios oficiales de Cataluña, ha explicado el MAPA en un comunicado.

En nota de prensa, UPA-UCE muestra su preocupación por esta enfermedad. Reclama a la Junta una actuación urgente para que realice un control poblacional y sanitario de los jabalíes.

Esta organización agraria destaca que, aunque no tiene traslación al ser humano, genera pérdidas graves a las explotaciones ganaderas de porcino. Afecta sobre todo a las extensivas, que es el modelo mayoritario en Extremadura.