La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha emitido una alerta sanitaria de Clase 2 para la retirada inmediata de varios lotes de la Duloxetina Pensa Pharma 60 mg. Se trata de un medicamento para la depresión, la ansiedad y el dolor neuropático diabético que va en cápsulas duras gastrorresistentes EFG.

La alerta de la Aemps se ha activado al detectarse una impureza por encima del límite establecido en los lotes fabricados por Towa Pharmaceutical Europe S.L. Este medicamento tiene un principio activo llamado Duloxetina que aumenta los niveles de serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso. La organización ha recalcado que este fallo no supone un riesgo vital en el paciente. Pero se ha procedido a la retirada del producto para prevenir cualquier problema de salud.

Las medidas cautelares recomendadas por la Aemps

La agencia ha recomendado unas medidas cautelares tras la alerta sanitaria como la retirada del mercado de todas las unidades de los lotes afectados y la devolución al laboratorio del medicamento. En cuanto a los pacientes que estén tomando esta medicación aconsejan acudir al médico o a un farmacéutico para revisar el tratamiento y buscar alternativas terapéuticas o incluso otra unidad que no tenga este problema.

La duloxetina pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina (IRSN), según 'Medline Plus'.Este medicamento se usa para tratar problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, el dolor neuropático diabético (daño en los nervios que puede aparecer en personas con diabetes) y la fibromialga (una enfermedad crónica que puede causar dolor, rigidez y sensibilidad muscular, cansancio y problemas para dormirse o mantenerse dormido). Los pacientes suelen notar el efecto de esta medicación cuando pasan entre dos y cuatro semanas.

