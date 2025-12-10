Claudia Barraso 10 DIC 2025 - 19:51h.

Un hombre de 50 años sufrió un derrame cerebral del que todavía tiene secuelas: consumía ocho latas de bebidas energéticas al día

Descubren que un ingrediente de las bebidas energéticas impulsa el crecimiento de la leucemia

Compartir







Un hombre de 50 años, aparentemente sano, que consumía al día una media de ocho latas de bebidas energéticas, ha sufrido un derrame cerebral en el tálamo, la parte del cerebro que afecta a la percepción sensorial y el movimiento.

Hace unos días que comenzó a experimentar algunos síntomas como debilidad en el lado izquierdo, entumecimiento y problemas en el equilibrio, la marcha, la deglución y el habla. Acudió a urgencias con ataxia al hospital, donde respondió a las preguntas médicas sin mencionar la alta ingesta de bebidas energéticas. Los médicos le aplicaron un tratamiento que le hizo mejorar y al regresar a casa la presión arterial le volvió a aumentar peligrosamente, según informa 'La Voz de Galicia'.

Volvió al hospital tras sufrir síntomas parecidos y le pusieron el mismo tratamiento, pero elevando la dosis de medicamentos, aunque no dio resultado. Los sanitarios que le atendieron le preguntaron de nuevo sobre hábitos de su día a día, y el hombre reveló que consumía alrededor de ocho latas de bebidas energéticas al día. Cada una de ellas contiene un total de 160 mg de cafeína. Si se suma la cantidad total que consumía estaríamos hablando de el triple de esta sustancia, cuando la cantidad que recomiendan es de menos de 400 mg.

Sigue teniendo secuelas

Aunque los médicos no confirmaron que este hábito sea el motivo por el que el hombre sufrió el derrame, si que le pidieron que dejase de consumir bebidas energéticas. Entonces, su presión arterial se normalizó hasta el punto de que no necesitó el medicamento que le pusieron los médicos. Hace ocho años que el hombre sufrió este accidente cerebral. Todavía tiene secuelas del episodio como “entumecimiento de la mano izquierda, en los dedos de las manos y de los pies”.