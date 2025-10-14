Patricia Martínez 14 OCT 2025 - 13:56h.

En las tiendas, las bebidas energéticas deberán estar situadas en un espacio separado de los refrescos

Galicia prohibirá el consumo de vapeadores y bebidas energéticas a menores

Santiago de CompostelaGalicia se convertirá en unas semanas en la primera comunidad autónoma de España en prohibir la venta de bebidas energéticas y vapeadores a menores de 18 años, equiparándolas legalmente al alcohol y al tabaco. Esta medida pionera, que tiene prevista su aprobación y entrada en vigor el próximo mes de diciembre, tras su debate este martes en el parlamento gallego, busca proteger la salud de los jóvenes y prevenir adicciones.

El proyecto de ley de protección de la salud de los menores y prevención de conductas aditivas llegaba este martes al Pleno del Parlamento de Galicia para su aprobación definitiva, que se prevé para finales de este año 2025. Será entonces cuando entre en vigor de manera oficial, y desde esa aprobación y publicación en el DOG, estará prohibida en Galicia la venta de vapeadores y bebidas energéticas a menores, al equipararse al tabaco y alcohol.

A la iniciativa solo se le ha registrado una enmienda parlamentaria, del BNG, que solicita su devolución ante su "tremenda ambigüedad", con una "sucesión de generalidades, sin concreciones", pero con mayoría del PP en la cámara gallega, está previsto que el proceso de aprobación siga su curso.

Una medida "necesaria, y valiente" que entrará en vigor antes de final de año

El Consello de la Xunta aprobaba a finales de julio el proyecto de ley, un texto que convierte a Galicia en la primera comunidad en regular y prohibir la venta y el consumo de estos productos entre los menores de edad. La iniciativa incorpora diferentes aportaciones de sectores implicados, de organismos públicos, de entidades sociales y de la ciudadanía.

En palabras del Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se trata de una norma "necesaria, valiente y ambiciosa" con la que se busca una acción "coordinada" de toda la sociedad para proteger la salud de los menores. La medida pionera en toda España ya está funcionando en otros países europeos como Polonia y Letonia.

Las claves de la ley gallega: prohibidos los vapeadores para menores y más restricciones para fumadores

El proyecto de ley prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a menores y amplía la prohibición de fumar a los accesos de los centros de la administración pública, centros educativos y sanitarios, en los que no se permite fumar en un radio de 50 metros.

Además, para reducir el número de fumadores pasivos, tampoco estará permitido fumar en las marquesinas de transporte público ni en las piscinas de uso público.

Riesgos de las bebidas energéticas

La venta a menores de bebidas energéticas estará prohibida y también el consumo, y además para contribuir a la concienciación social sobre el contenido de estas bebidas, los establecimientos deberán situarlas en un espacio separado con respecto a los refrescos.

La Xunta argumenta su prohibición de venta y consumo para los menores de las bebidas energéticas explicando que estas contienen 32 mg o más de cafeína por cada 100 ml y otros ingredientes estimulantes equivalen a beber tres cafés, lo que se considera una cifra excesiva para menores. En adolescentes, ingestas superiores a 60 mg pueden afectar al sueño y, a partir de 160 mg, pueden surgir alteraciones psicológicas y de comportamientos, además de trastornos cardiovasculares.

Por este motivo, Galicia será "pionera" a nivel nacional en su prohibición de venta y consumo por parte de menores. El gobierno gallego destaca que el consumo de estas bebidas es habitual entre la juventud mezclado con alcohol, lo que incrementa el riesgo de coma etílico.

Alcohol y menores: se requerirá la presencia de la familia

En el documento también se establece que los servicios sanitarios solicitarán la presencia de las familias del menor que tenga que ser atendido por intoxicación provocada por el consumo de alguna sustancia psicoactiva proporcionándole asesoramiento y recursos de ayuda preventivos y asistenciales.

En el supuesto de que sea atendido por segunda vez, se le ofrecerá participar en un programa de ayuda y se recomendará la participación del adulto responsable.

La norma también incluirá la prohibición de la promoción de bebidas alcohólicas en establecimientos en los que esté autorizado el consumo en el propio local, mediante prácticas que inciten al consumo excesivo o descontrolado. Además, las máquinas expendedoras solo podrán ofrecer bebidas alcohólicas cuando dispongan de sistemas que permitan acreditar la mayoría de edad.

Programas preventivos en lugar de sanciones

El proyecto incorpora, como novedad, la posibilidad de sustituir las sanciones por la participación en programas preventivos o asistenciales como, por ejemplo, programas de cesación tabáquica o de concienciación sobre los perjuicios de beber alcohol, fumar o consumir cannabis o, también, trabajos en beneficio de la comunidad, preferentemente relacionados con la conducta infractora. Además, incide en la prevención en el ámbito familiar, escolar, comunitario y sanitario.

En concreto, en los controles del programa de salud infantil a partir de los 12 años, se incorporan intervenciones preventivas de cribado e intervención del consumo de alcohol, tabaco, cannabis, bebidas energéticas y uso problemático de las tecnologías digitales.

Cambios en las sanciones para el botellón

Además, la nueva norma traslada la competencia en la imposición de sanción relativas al botellón de los ayuntamientos a los departamentos territoriales de Sanidad.

Para garantizar la coordinación, se creará una comisión en materia de prevención de las adicciones en Galicia que estará integrada por responsables de las áreas de la Xunta competentes en materia de sanidad, educación, juego, juventud y protección de la infancia, además de las administraciones locales y entidades sociales que realizan su labor en el ámbito de la prevención de las adicciones, con los que se firmarán convenios de colaboración.