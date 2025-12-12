La Aesan ha sido informada por Cataluña, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este viernes de la posible presencia de una peligrosa bacteria (Bacillus cereus) en leche en polvo de Nestlé para lactantes procedente de Países Bajos.

La Aesan ha sido informada por Cataluña, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de la posible presencia de esa bacteria en el producto Nidina 1 de la marca Nestlé con fecha de consumo preferente en octubre de 2027.

El producto envasado en bote pesa 800 gramos y su número de lote es el 52900346AB, según la información publicada. La agencia ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio dicha leche en polvo para bebés que se abstengan de consumirlo.