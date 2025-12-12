La epidemia de gripe se disparó al menos cuatro semanas ates de lo previsto

Se amplia la vacunación a niños de hasta 12 años y adolescentes

En España continúan aumentando los casos de gripe, duplicándose los contagios y sometiendo a colapsos en centros de salud y las urgencias.

Esta epidemia, que suele producirse algo más tarde, se ha adelantado esta vez en algo más de cuatro semanas, viviendo casos de gripe desde el mes de agosto, hasta el momento.

Una alarmante ola de contagios

El motivo de este pico de infección es una nueva variante que está circulando, la llamada variante K. Este tipo de gripe cuenta con una pequeña variación, lo que le ha convertido en una mutación más fuerte que las anteriores, contagiando así con mayor facilidad y rapidez.

Por lo general, es en febrero cuando se lleva a cabo el diseño de las vacunas, dando tiempo a que se puedan crear las dosis suficientes y más efectivas posibles. Este año, debido al brote de la nueva variante durante el verano, las vacunas han resultado menos eficaces, aunque igual de importantes para poder enfrentar al virus.

Lorenzo Armenteros, portavoz de SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), afirma que la vacuna “sí que protege en un porcentaje altísimo de casos más graves y de ingresos hospitalarios”, indicando que “la mayoría de los casos de gripe que estamos asistiendo son pacientes que no estaban vacunados. Además, está afectando a los más jóvenes que no tienen protección contra esta variante”.

La vacunación se ha ampliado en niños llegando hasta los 12 años y se ha aconsejado también la vacunación en adolescentes. De cara a las fiestas, en las que son inevitables las reuniones familiares o con amigos, se debe tener precaución en los sitios cerrados, evitando el contagio de los más vulnerables y poniendo especial atención en el uso de mascarillas, el lavado de manos y la vacuna.