En una semana los casos se han duplicado tras pasar de 172 a 349 por cada 100.000 habitantes

Los peligros de la gripe: de infartos a ictus y otras complicaciones

La gripe sigue disparada en España. En una semana los casos se han duplicado: han pasado 172 a 349 por cada 100.000 habitantes. Y el grupo de edad más castigado es el de los niños menores de cuatro años, que casi quintuplica la incidencia de los adultos. Todo indica que aumentará aún más, hasta alcanzar la punta más alta en Navidad. Aragón, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha son, a día de hoy, las comunidades que tienen más casos.

En Castilla-La Mancha, el número de enfermos de gripe duplica la media del resto del país. La incidencia ha alcanzado ya los 720 casos por cada 100.000 habitantes y eso ha aumentado en un 10% las atenciones en urgencias.

Aquí sigue siendo simplemente una recomendación usar la mascarilla en centros sociosanitarios, pero su venta en todo el país se ha disparado ya en un 385% en solo dos semanas.

También la venta de test de antígenos y de antigripales, una evidencia de la preocupación por prevenir el virus y más a las puertas de las celebraciones navideñas.

Se ha detectado la circulación de virus de gripe A, cepas H3N2, H1N1 y H3

Se ha detectado la circulación de virus de gripe A, cepas H3N2, H1N1 y H3, así como otros sin subtipar. En el caso de la vacunación, el 94% de los casos de gripe confirmados por laboratorio en Atención Primaria estaban vacunados, un porcentaje que bajaba a 67,2% entre los casos localizados en el ámbito hospitalario.

La campaña de inmunización frente a la gripe se inició el 15 de octubre y está especialmente dirigida a adultos a partir de 60 años, personal sanitario y sociosanitario, niños desde los 6 meses hasta los 5 años y pacientes crónicos.

También está recomendada para los siguientes perfiles de población: embarazadas, enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes, cuidadores de personas vulnerables, fumadores y docentes de guarderías y centros de Educación Infantil.