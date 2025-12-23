Candela Hornero Madrid, 23 DIC 2025 - 12:46h.

España notifica 426 prestaciones de eutanasia en 2024 de 929 solicitudes, un 27,5% más que hace un año

Ana donó sus órganos tras fallecer por eutanasia con 27 años: "Su corazón volvió a latir en otra persona"

Compartir







Durante el 2024 se finalizaron en España 929 procesos de solicitud de eutanasia, de los que 426 resultaron en prestaciones efectivas, lo que supone el 45,86% por ciento del total y un 27,5% por ciento más que el año anterior, según recoge el Informe Anual 2024 sobre la Prestación de Ayuda para Morir publicado hoy por el Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, 308 personas fallecieron durante la tramitación (33,2%). Otras 141 solicitudes fueron denegadas por no cumplir con los requisitos legales (15,2%) y 54 personas revocaron voluntariamente su solicitud (5,8%).

PUEDE INTERESARTE Una investigación española liderada por el CSIC demuestra que compuestos del ajo aumentan la esperanza de vida en ratones

Desde la entrada en vigor de la ley que regula la eutanasia en junio de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2024, se han registrado 2.432 solicitudes: 173 durante 2021, 576 en 2022, 766 en 2023 y 929 en el año 2024, lo que supone un incremento total del 437 por ciento. Solo en 2024, se registraron en total 905 nuevas solicitudes de eutanasia.

Personas mayores de 60 años con enfermedades neurológicas y oncológicas

La mayoría de los procesos finalizados correspondieron a personas mayores de 60 años (75,9%), siendo el grupo de mayores de 80 años el más frecuente (27,8%). En cuanto a las patologías, las más habituales fueron las neurológicas (32,5%) y oncológicas (29,7%), sumando más de la mitad de los casos (62,2%).

Respecto a la capacidad, la mayoría de las solicitudes siguieron el procedimiento del artículo 5.1 de la LORE, es decir, personas con capacidad de decisión en el momento de solicitar la ayuda, mientras que 51 procesos (5,5%) se iniciaron mediante instrucciones previas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los tiempos de tramitación han superado el plazo máximo previsto por la ley

El tiempo medio entre la solicitud y la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación (CGyE) fue de 52,97 días, superando ligeramente el plazo máximo previsto por la ley (30-40 días). Incluyendo los aplazamientos, el tiempo medio hasta la realización de la prestación fue de 82,65 días.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Durante la tramitación, 308 personas fallecieron antes de recibir la prestación, con un tiempo medio de 47,19 días desde la solicitud hasta el fallecimiento. En 117 casos, el médico responsable acortó los plazos por riesgo de pérdida de capacidad del solicitante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El número de revocaciones se dobla en un año

En 2024 se registraron 141 denegaciones. Las instancias evaluadoras emitieron 157 informes desfavorables, de los cuales 75 fueron objeto de reclamación. Finalmente, 20 reclamaciones se estimaron, revirtiendo la denegación inicial y sumándose al total de prestaciones realizadas.

Por otro lado, 54 personas revocaron su solicitud (el doble que en 2023). La mayor parte lo hicieron antes de la segunda solicitud (38 casos), mientras que 7 lo hicieron durante la evaluación y 9 tras la aprobación final de la comisión. Además, 55 personas solicitaron aplazamiento de la prestación, de las cuales 34 terminaron recibiendo la ayuda para morir.

La donación de órganos tras la eutanasia

La donación de órganos tras la ayuda para morir se ha consolidado en España. En 2024, 63 personas (14,8% de las prestaciones) participaron en el programa, mientras que desde la entrada en vigor de la ley en junio de 2021 hasta finales de 2024, 156 personas han donado sus órganos, permitiendo el trasplante de 459 órganos y beneficiando a 442 pacientes.

Cataluña, la comunidad autónoma donde más eutanasias se han realizado

Por comunidades autónomas, el mayor número de solicitudes se produjo en Cataluña (303, de las que se aceptaron 142), seguida de Madrid (129, se aceptaron 62), País Vasco (75, se aceptaron 50), Andalucía (72, se aceptaron 30), Canarias (52, se aceptaron 25), Islas Baleares (48, se aceptaron 17), Castilla y León (40, se aceptaron 15), Asturias (34, se aceptaron seis).

Junto a estas, Galicia (34, se aceptaron 16), Comunidad Valenciana (31, se aceptaron 16), Castilla-La Mancha (26, se aceptaron ocho), Navarra (23, se aceptaron 14), Aragón (22, se aceptaron ocho), Cantabria (13, se aceptaron tres), La Rioja (nueve, se aceptaron seis), Murcia (nueve, se aceptaron cuatro), Extremadura (ocho, se aceptaron cuatro), Melilla (uno, no se aceptó). Ceuta no registró ninguna solicitud.

El Ministerio de Sanidad subraya que estos datos reflejan la implementación progresiva de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), así como la importancia de los procedimientos de evaluación y seguimiento para garantizar los derechos y la seguridad de los pacientes.