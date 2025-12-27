Candela Hornero Madrid, 27 DIC 2025 - 10:00h.

Tras los picos de gripe de las últimas semanas, los neumólogos están detectando un aumento de neumonías bacterianas

¿Cuándo un resfriado pasa a ser una neumonía? Las claves de Francisco Sanz, neumólogo, para reconocer esta "amenaza para la salud"

Estas Navidades están marcadas por un aumento significativo de los casos de gripe, que además se ha adelantado respecto a otros años debido a la circulación del subclado K del virus gripal H3N2. Los expertos advierten de que aún no se ha alcanzado el pico y que, tras los numerosos encuentros sociales de estas fechas, el mayor impacto en hospitalizaciones graves podría registrarse una o dos semanas después de Reyes.

Tras los picos de gripe de las últimas semanas, los neumólogos están detectando un aumento de neumonías bacterianas como complicación directa de infecciones gripales aparentemente leves, una situación que preocupa especialmente por el retraso en el diagnóstico y la falsa sensación de recuperación inicial.

"Aunque la mayoría de los casos presentan síntomas leves, un porcentaje significativo puede derivar en complicaciones graves", advierten desde el equipo de Neumología del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa.

Así facilita la infección por el virus de la gripe la aparición de una neumonía

"Durante la infección por el virus de la gripe se altera la respuesta del sistema inmune y puede provocar la liberación excesiva de agentes proinflamatorios que contribuyen a la lesión pulmonar sistémica y, además, el propio virus puede causar daño directo al epitelio respiratorio, dejándolo debilitado, lo que facilita la aparición de neumonía viral y sobreinfección bacteriana secundaria", introduce la doctora Sara González Castro, especialista en Neumología del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa.

Explica que el epitelio funciona como barrera frente a virus y bacterias, por lo que, cuando se ve alterado, el organismo se vuelve más vulnerable ante otras infecciones causadas por distintos microorganismos. Al reducirse su capacidad de defensa, bacterias como el estreptococo y el estafilococo pueden proliferar de forma rápida y desencadenar una neumonía.

¿Cómo podemos detectar que ha pasado a ser una neumonía?

"El cuadro clínico del paciente suele cursar con un empeoramiento brusco cuando parecía que estaba mejorando, fiebres altas, dificultad para respirar y una tos productiva o con características purulentas", advierte la doctora González.

Esta especialista destaca la importancia de no banalizar los primeros síntomas y acudir al servicio de urgencias para vigilar la evolución clínica, realizar un diagnóstico de forma precoz y valorar la necesidad de antibioterapia, evitando así ingresos hospitalarios prolongados y evoluciones tórpidas.

¿Cómo prevenir complicaciones tras una gripe?

Para prevenir estas complicaciones, hace hincapié en la importancia de la vacunación anual frente a la gripe, especialmente en grupos de riesgo, pacientes con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos, historia de tabaquismo y, fundamentalmente, los pacientes con enfermedades respiratorias como EPOC, fibrosis pulmonar o asma. También señala la importancia del uso de mascarillas FPP2 en lugares cerrados y en aglomeraciones.