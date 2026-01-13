El fármaco ha demostrado ser eficaz para ayudar a combatir el síndrome de abstinencia

El tabaquismo supone la primera causa de morbimortalidad en países desarrollados

Entre los propósitos de muchas personas al comenzar el año se encuentra el dejar de fumar y puede que este 2026 esto se cumpla con el nuevo fármaco que ha salido al mercado y estará financiado por Sanidad. Desde los laboratorios aseguran que con ‘Recigarum’ (citisiniclina), en solución orla y con sabor a menta, se deja de fumar por completo el quinto día, aunque el tratamiento total dura 25 días.

'Recigarum' en solución oral se suma a la presentación en comprimidos, financiada en España desde 2023. La nueva alternativa viene en una bomba dosificadora, donde cada dosis administra una cantidad de principio activo de 1,5 miligramos, equivalente a un comprimido homólogo, en un líquido con sabor a menta que puede administrarse con y sin agua o líquido.

El tratamiento de 25 días se divide en una pauta gradual que comienza con una administración más continuada al principio, de una dosis cada dos horas, y un máximo de seis dosis al día durante los tres primeros días, y que va disminuyendo según avanzan los días. Además, se debe dejar de fumar por completo al quinto día y, en caso de recaída o fracaso del tratamiento, este debe interrumpirse, pudiendo reanudarse tras dos o tres meses.

Desde los laboratorios Adamed, su director general, Bernardo de Rafael Töpfer, ha reflejado en rueda de prensa el compromiso de la compañía para seguir invirtiendo en nuevos productos que permitan abandonar el hábito tabáquico. "Somos los únicos que vamos a lanzar una solución oral para conseguir dejar de fumar", ha subrayado.

Además, la farmacéutica trabaja en un estudio para el uso prolongado del tratamiento, es decir, para aquellos pacientes que requieren más tiempo de los 25 días establecidos.

7 de cada 10 fumadores quieren dejarlo

Según se ha expuesto en rueda de prensa, y en línea con la última encuesta EDADES publicada por el Ministerio de Sanidad, el 25,8% de la población de entre 15 y 64 años dice haber fumado a diario en los últimos 30 días. Siete de cada 10 fumadores quieren dejar el tabaco y cuatro de cada 10 lo ha intentado, pero el tabaco se sitúa como la segunda sustancia psicoactiva más consumida.

El neumólogo y experto en tabaquismo Carlos Jiménez Ruiz ha puesto en valor la importancia del tratamiento farmacológico, acompañado de apoyo psicológico, para abandonar con éxito el tabaquismo, que ha definido como una enfermedad "adictiva, crónica y de alta prevalencia" que supone "la primera causa evitable de morbimortalidad" en los países desarrollados.

Jiménez ha advertido de la dificultad de cesar el hábito tabáquico por propia voluntad como consecuencia de la adicción que genera la nicotina, que repercute en el conocido como síndrome de abstinencia. En este sentido, ha comentado que la probabilidad de éxito de intentar dejar de fumar sin ayuda profesional es del cinco por ciento, mientras que este porcentaje asciende a entre el 35 y el 55 por ciento en los fumadores que acuden a un sanitario en busca de apoyo psicológico y se les prescribe un fármaco.

"Precisamente la citisiniclina es uno de los fármacos que ha demostrado ser eficaz para ayudar a combatir el síndrome de abstinencia y, en consecuencia, combatir la dependencia física que el fumador tiene por la nicotina y también es un fármaco de alta seguridad", ha destacado el doctor. El tratamiento puede utilizarse con seguridad en pacientes polimedicados, pues está "prácticamente libre de interacciones", aunque se deben tomar precauciones en el caso de la toma de medicamentos para tuberculosis.

Acceso universal

Por su parte, el coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Raúl de Simón Gutiérrez, ha abordado la financiación selectiva de los fármacos para la cesación tabáquica en España y ha reclamado avanzar hacia la universalidad.

Según ha detallado, los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad son "restrictivos", en opinión de las sociedades médicas, no fueron consensuados con los profesionales médicos y no están validados científicamente. "Por poner un ejemplo, las puntuaciones que se exigen en las pruebas de dependencia excluyen al 80 por ciento de los fumadores, que no llegan a esas puntuaciones", ha alertado.

Junto a esto, ha apuntado el obstáculo que supone que sea cada comunidad autónoma la que establezca qué profesionales sanitarios pueden prescribir estos tratamientos, de forma que en algunas puede hacerlo cardiología y en otras no, mientras que en otros territorios sucede lo mismo con psiquiatría u otras especialidades, algo que ha aseverado que "genera muchísima inequidad" y se pierden posibilidades de acceso por parte de los pacientes.