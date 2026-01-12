Rocío Amaro Europa Press 12 ENE 2026 - 11:35h.

Las mujeres andaluzas con sospecha alta de cáncer de mama podrán realizarse desde este lunes mamografía, ecografía y biopsia en una sola jornada

La Junta de Andalucía defiende la medida como un avance en agilidad asistencial tras la crisis de los cribados que afectó a miles de pacientes

SevillaLas mujeres con diagnóstico de cáncer de mama en estadios BI-RADS 4 y 5 —los de mayor sospecha clínica— podrán realizarse desde este lunes todas las pruebas diagnósticas necesarias en un solo día: mamografía, ecografía y biopsia. La medida, impulsada por el Gobierno andaluz, busca reducir los tiempos de espera, minimizar desplazamientos y acortar la incertidumbre que sufren las pacientes ante una posible enfermedad oncológica.

El denominado "acto único" fue anunciado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el último debate sobre el estado de la comunidad y entra ahora en vigor en todo el Sistema Sanitario Público de Andalucía. El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, será el encargado de su implantación generalizada en todas las unidades de mama.

Según explicó la Junta cuando dio a conocer la iniciativa, el objetivo es "reducir los tiempos de incertidumbre, mejorar la continuidad asistencial, minimizar los desplazamientos y garantizar una atención ágil, coordinada y centrada en la persona".

Una aplicación que deberá ser justificada por el radiólogo responsable

La aplicación será general salvo en circunstancias excepcionales que deberán quedar debidamente justificadas por el radiólogo responsable. Entre ellas se incluyen los casos de mujeres en tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes que requieran preparación previa; aquellas que necesiten una biopsia estereotáctica —que debe programarse en una sala específica— o las pacientes que, por motivos personales, decidan posponer la cita.

La orden se dirige a todas las direcciones gerencias, unidades de radiodiagnóstico y unidades de mama de los centros asistenciales del sistema público andaluz. La instrucción establece que las gerencias deberán velar por su cumplimiento efectivo, mientras que la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud podrá llevar a cabo actuaciones de verificación, seguimiento y evaluación para asegurar su correcta implantación.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, calificó este pasado viernes la medida como un "avance importante" y defendió la extensión del acto único a todas las unidades de mama de Andalucía para "homogeneizarlo y garantizarlo". Los centros hospitalarios dispondrán hasta el 28 de febrero para adaptar sus agendas y asegurar su aplicación íntegra.

La crisis de los cribados y los retrasos en los seguimientos

La implantación del acto único llega tras una de las mayores crisis del sistema de cribado de cáncer de mama en Andalucía, que desde 2025 ha afectado a miles de mujeres por retrasos en los seguimientos de hallazgos radiológicos.

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) estima que alrededor de 4.000 mujeres se vieron perjudicadas por fallos en la citación y control de mamografías con hallazgos sospechosos. La Consejería de Salud, por su parte, reconoció en octubre de 2025 que 2.317 mujeres con resultados BI-RADS 3 —considerados "probablemente benignos", pero que requieren control— no fueron citadas en los plazos adecuados.

La situación derivó en una denuncia de Amama ante la Fiscalía de Sevilla por el supuesto borrado de mamografías en el SAS tras la caída de las plataformas que alojaban los expedientes médicos. A la denuncia se sumó el Defensor del Paciente, que alertó de la posible destrucción de documentos con información confidencial y de la falta de notificación a mujeres con pruebas sospechosas.

La Fiscalía archivó la denuncia

Sin embargo, la Fiscalía archivó finalmente las actuaciones al no hallar indicios de delito. En su dictamen, el fiscal concluye que no hubo borrado de pruebas ni manipulación intencionada, sino una "avalancha de peticiones" que saturó los servidores y provocó la caída del sistema. Según la investigación, el sistema no fue capaz de dar acceso a la gran cantidad de solicitudes de visionado de imágenes correspondientes al módulo de servicio a los ciudadanos.

Las asociaciones denunciaron posibles delitos de infidelidad en la custodia de documentos, daño contra la intimidad y falta de integridad en el ejercicio de la función pública, pero la Fiscalía considera que no se ha producido ninguno de ellos.

En este contexto, la Junta defiende ahora el acto único como una medida estructural para reforzar la atención al cáncer de mama y recuperar la confianza de las pacientes en el sistema de detección precoz.