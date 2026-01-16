El Hospital 12 de Octubre de Madrid hace historia: cuatro trasplantes de corazón en menos de 63 horas

Los trasplantes de corazón se pudieron hacer gracias a los donantes y a un gran equipo multidisciplinar del Hospital 12 de Octubre

Dos de los casos eran especialmente complejos y un paciente todavía se está recuperando de la operación

El Hospital 12 de Octubre de Madrid ha logrado realizar con éxito por primera vez en España cuatro trasplantes de corazón en 63 horas, gracias a la generosidad de los donantes y a un equipo multidisciplinar de alrededor de medio centenar de profesionales.

Los pacientes, con una situación de especial gravedad, presentan una evolución favorable tras la intervención y solo uno de ellos permanece ingresado, realizando una rutina de ejercicios de rehabilitación cardiaca para reforzar su completa recuperación hasta el alta hospitalaria.

Cirugías de lo más complejas

Dos de los casos eran especialmente complejos, ya que dependían de un sistema de asistencia mecánica del corazón (ECMO), consistente en el uso de un soporte que oxigena su sangre y les ayuda a mantener un estado de salud óptimo hasta que llega el órgano, según ha explicado el Gobierno regional. En otro caso, el paciente recibía un corazón por segunda vez.

Así lo ha confirmado el personal sanitario: "Algún paciente llevaba un largo tiempo en seguimiento y se había deteriorado poco a poco, y dos de ellos estaban dependientes de máquinas en una unidad coronaria para poder mantenerse hasta que recibieran un donante y otro de ellos recibía un corazón por segunda vez".

"Estos casos son especialmente complejos por los tiempos de coordinación para que la cirugía vaya en el momento adecuado, porque el órgano no tenga mucho tiempo en el que está almacenado en frío y por todo esto realmente ha sido un reto más allá de lo que es el número de actividad", ha explicado la cardióloga del Hospital 12 de Octubre y miembro del CIBER Cardiovascular, Mª Dolores García Cosío.

El donante y su importancia

Tres de los órganos trasplantados procedían de donantes en asistolia controlada, es decir, personas que habían fallecido por parada cardiorrespiratoria fuera de un centro sanitario. "El número que estamos haciendo de trasplantes cardíacos a lo largo de estos últimos años está progresivamente aumentando y esto es gracias en parte a las nuevas formas de donación, entre las que destaca la donación en asistolia controlada", ha explicado el jefe de Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital 12 de Octubre, Christian Muñoz Guijarro.

Una generosidad de los donantes y de sus familias que ha permitido una "segunda oportunidad de poder vivir" que los receptores de los órganos agradecen enormemente. "Estaré eternamente agradecido", ha explicado Alfonso Pinilla, uno de los pacientes trasplantados, que llama a ser donante para "poder ir salvando vidas".

Tras una insuficiencia cardiaca en 2017, Alfonso ha estado ocho años con la enfermedad hasta que ha llegado el momento del trasplante. "Todo perfecto, ha salido el trasplante muy bien y no he tenido dolores", explica tras "mes y pico" con su 'nuevo' corazón.

Más de 700 trasplantes de corazón

Todos estos procedimientos son gracias a la eficiente labor de la Coordinación de Trasplantes y del equipo multidisciplinar de profesionales del 12 de Octubre, un centro con amplia experiencia en la realización de procedimientos múltiples o consecutivos de tan alta complejidad y donde se han realizado hasta la fecha 735 trasplantes de corazón.

Intervenciones de este tipo exigen una organización milimétrica entre la Coordinación de Trasplantes y los servicios implicados, en este caso Cirugía Cardiaca, Cardiología, Unidad Coronaria, Medicina Intensiva, Anestesiología y Reanimación, y Enfermería. De esta forma, se asegura que se llevan a cabo en el momento preciso y el tiempo justo, garantizando siempre la preservación del órgano fuera del cuerpo humano.

En cada alerta de donación y trasplante que se activa, participan alrededor de 50 trabajadores de distintas áreas médicas y quirúrgicas, cuidados intensivos, enfermería, técnicos, celadores y personal de apoyo, que garantizan que el proceso se desarrolla con la "máxima eficacia y seguridad".

"He estado bien cuidado con estos profesionales, su trabajo ha sido espectacular y he aprendido mucho durante este tiempo este mes y pico que llevo ya trasplantado. De verdad que la sensación más buena que tengo es eso, que estás en manos de unos grandes profesionales, que todo ha salido bien. No tengo palabras para agradecer el tanto trabajo que hacen estas personas", ha destacado el paciente Alfonso Pinilla.

Los trasplantes en el Hospital 12 de Octubre

El programa de trasplante cardiaco de este Hospital público madrileño comenzó en 1991 y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los centros con mayor actividad en esta área, siendo referente nacional e internacional.

"Es uno de los centros que más actividad en trasplante y asistencias ventriculares hace en el territorio nacional y gracias a nuevos modelos de trasplante, como es la donación en asistolia, hemos visto un incremento de número de trasplantes en los últimos años", ha destacado el cardiólogo Javier de Juan.