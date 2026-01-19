Redacción Uppers 19 ENE 2026 - 19:49h.

Una médica asegura que la alimentación puede influir en el riesgo de padecer cáncer y otras patologías crónicas

Los especialistas insisten en la importancia de tener ciertos hábitos que pueden influir en cómo envejece nuestro organismo y en cómo responde nuestro cuerpo a los cambios hormonales que aparecen a partir de los 50 años. La doctora Preeti Subhedar, jefa de cirugía mamaria de la Región Central de Hackensack Meridian Health, recalca que "la dieta es uno de los pocos factores de riesgo que podemos controlar".

La médica asegura que la alimentación puede influir en el riesgo de padecer cáncer y otras patologías crónicas como enfermedades cardiovasculares o la diabetes tipo 2.

Los alimentos que debemos de limitar a partir de los 50 años

Hay un alimento, muy habitual en nuestra dieta, que tiene un impacto directo en los niveles de azúcar y en el equilibrio del organismo. La oncóloga desvela que a partir de los 50 años hay que "limitar alimentos con un índice glucémico alto, como el pan blanco, el arroz blanco, los bagels, los pasteles, los cereales azucarados y las bebidas". Aunque esto no significa que debamos quitarlo de nuestra dieta, sino limitar su consumo.

Estos alimentos enumerados provocan picos de glucosa, un factor que se controla peor con la edad. "Los alimentos con un índice glucémico (IG) alto provocan un aumento rápido del azúcar en sangre, lo que provoca un aumento repentino de la liberación de insulina. Los alimentos con un IG bajo liberan azúcar lentamente, manteniendo estables los niveles de insulina durante un largo periodo", resalta.

Cereales, frutas enteras, verduras o legumbres: los alimentos que sí debemos consumir

La médica explica que "los alimentos con un IG alto promueven la liberación de insulina y del factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1), lo que provoca un crecimiento descontrolado de células anormales, como las cancerosas". "Los alimentos con un IG alto también pueden promover la inflamación y la liberación de radicales libres, lo que crea un entorno celular que favorece la formación de células cancerosas", añade.

La recomendación principal es reducir los carbohidratos de alto índice glucémico y apostar por cereales integrales, frutas enteras, verduras, legumbres o proteínas magras, ya que favorece la digestión más lenta y estable. Así, recomienda tener una dieta como la Mediterránea.

"Es la dieta más parecida que ayuda a limitar los alimentos con IG alto y promueve el consumo de alimentos con IG bajo. Se basa principalmente en verduras, utiliza grasas saludables (como el aceite de oliva) y limita el consumo de carnes rojas y procesadas", relata la especialista. Subhedar recuerda que tener los niveles de glucosa más estables contribuye al bienestar diario y a un envejecimiento más saludable.