Redacción Uppers 16 ENE 2026 - 20:02h.

La pereza puede ser el mayor enemigo de una persona pero, por suerte, existe una forma de acabar con ella. La entrenadora holística, María Giner, revela en redes sociales qué tres estrategias se pueden seguir para poder acabar con la falta de motivación.

“Lo primero es comprender que tu cerebro está diseñado para economizar energía, no para gastarla. No te va a decir: levántate del sofá, vete a correr, vete a entrenar. No, te va a decir: guarda, guarda la energía, por si acaso. Lo interesante no será negociar con nuestra pereza, sino con nuestra intención libre, decidir cuidarnos”, señala la experta.

La regla de los dos minutos

María Giner explica la regla de los dos minutos en la que invita a elegir un solo ejercicio “que te dure dos minutos”. Y puede ser “levantarte y sentarte, con conciencia, con una buena postura, haciendo fuerza, y verás como, en seguida, tu cuerpo te dice: ‘Ya que estamos, seguimos’. O a los 10 minutos, surgen todos esos neurotransmisores, endorfinas entre ellos, que te ayudan a querer”.

Pero no es la única opción, ya que puede “ponértelo ridículamente fácil”: “Si te cuesta vestirte y trasladarte hasta tu lugar donde haces ejercicio, en la cama mismo, ponte las mallas, la ropa, las zapatillas, lo que haga falta, o mejor aún, puedes entrenar en casa, directamente en pijama, según te levantas”.

La última estrategia que propone la experta es que no se debe preguntar si “¿tengo ganas?” sino “¿qué necesito?”. “Si necesitas energía, puedes hacer algún movimiento enérgico, algunos saltos, ponerte una canción que te motive a bailarla, y si necesitas calma, estiramientos suaves, respiraciones. Está en tu mano lidiar con la pereza”, ha aclarado en el vídeo.