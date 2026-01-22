Esta retirada se ha producido tras la alerta emitida por la asociación profesional francesa de nutrición infantil

Lactalis Nutrición Iberia ha habilitado el número de teléfono gratuito 900 10 23 36 para atender las consultas de los consumidores

La compañía Lactalis Nutrición Iberia ha comunicado la retirada voluntaria de varios lotes de leche infantil de la marca Damira, disponibles en farmacias y en supermercados, debido a la presencia de cereulida en un ingrediente suministrado por uno de sus proveedores.

Esta retirada se ha producido tras la alerta emitida por la asociación profesional francesa de nutrición infantil, relativa a la posible presencia de cereulida en un ingrediente (el omega6 ARA) suministrado por un proveedor internacional y utilizado en la composición de determinadas leches infantiles. La cereulida puede provocar trastornos digestivos, como vómitos y diarreas.

La compañía detalla los productos afectados

En concreto, se trata del producto 'Damira Natur 2' 800g y que cuenta con el número de lote 8000003302 y fecha de caducidad 29/01/2027. El otro producto afectado es 'Damira Natur 1' 800g, que cuenta con el número de lote 8000003307 y fecha de caducidad 19/02/2027.

"Únicamente estos productos y números de lote están incluidos en esta retirada. Todos los demás productos, así como los demás lotes de estos mismos productos, pueden consumirse con total seguridad", detalla la compañía en el comunicado.

Teléfono de atención al consumidor

Lactalis Nutrición Iberia ha habilitado el número de teléfono gratuito 900 10 23 36 para atender las consultas de los consumidores. Además, solicita a las familias que no consuman los productos pertenecientes a los lotes indicados, así como que no devuelvan estos productos al punto de venta.

Pide que se tome una fotografía clara y legible del número de lote que figura en la base de cada envase afectado, con el fin de permitir la tramitación de su solicitud de compensación, siguiendo las indicaciones específicas del Servicio de Atención al Consumidor habilitado específicamente. Por último, pide desechar los productos afectados.

Todavía no hay reclamaciones

Los primeros análisis, realizados tanto en el ingrediente ARA como en el producto final mediante un método internacional normalizado, ofrecieron todos resultados conformes. Posteriormente, la empresa decidió llevar a cabo análisis complementarios sobre el producto reconstituido (es decir, el biberón preparado).

«Somos plenamente conscientes de que esta información puede generar preocupación entre los padres de niños pequeños. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna reclamación ni notificación vinculada al consumo de estos productos», finaliza la compañía.