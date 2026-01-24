Rocío Amaro Europa Press 24 ENE 2026 - 06:30h.

Andalucía aportará 5.651 candidatos, el 16% del total nacional, a una convocatoria récord que aumenta un 10,7% el número de aspirantes y un 3,5% las plazas ofertadas

Los futuros especialistas se encontrarán con una sanidad en pleno proceso de reorganización de su empleo público y con un conflicto abierto por las condiciones laborales del colectivo médico

Compartir







SevillaUn total de 35.503 personas se examinan este sábado 24 de enero para optar a una plaza de formación sanitaria especializada en las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería y en el ámbito de la Química, Biología, Psicología y Física, en la convocatoria más multitudinaria de la historia del MIR.

El llamamiento está previsto para las 13.30 horas y el examen comenzará a las 14.00. Aquellos aspirantes que no figuren como admitidos podrán presentarse igualmente a la prueba, aunque su corrección quedará condicionada a la resolución del recurso de alzada, en caso de haberlo interpuesto.

PUEDE INTERESARTE Ingresa en prisión una estudiante de la Universidad de Sevilla por el incendio en el que murió la propietaria de la vivienda

Una tendencia creciente

La cifra de candidatos supone un incremento del 10,7% respecto a la convocatoria anterior y confirma una tendencia creciente en la demanda de acceso a la formación sanitaria especializada. El 74,28% de los aspirantes son mujeres. Para esta convocatoria, el Ministerio de Sanidad oferta un total de 12.366 plazas, un 3,5% más que el año pasado.

De ellas, 9.276 corresponden a Medicina (MIR), 2.279 a Enfermería (EIR), 362 a Farmacia (FIR), 280 a Psicología (PIR), 83 a Biología (BIR), 57 a Física (RFIR) y 29 a Química (QIR). Desde 2018, la oferta de plazas ha aumentado un 54%, en un contexto marcado por la necesidad de reforzar las plantillas del sistema sanitario público ante la jubilación de profesionales y la falta estructural de médicos en determinadas especialidades.

PUEDE INTERESARTE La jueza Cristina Pastor estrenará su plaza asumiendo la investigación del accidente de tren en Adamuz

El examen consistirá en una prueba objetiva tipo test de 200 preguntas más diez de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única válida. La duración será de cuatro horas y media. Cada respuesta correcta sumará tres puntos y cada incorrecta restará uno, sin penalización por las no contestadas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Como en convocatorias anteriores, la elección de plaza se realizará de forma electrónica o presencial. Además, se incorpora por primera vez un procedimiento adicional para cubrir las plazas que queden vacantes tras las renuncias.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En Andalucía han sido admitidos 5.651 aspirantes: 622 en Cádiz, 1.761 en Granada, 1.149 en Málaga y 2.119 en Sevilla, lo que representa el 15,9% del total nacional, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad tras la publicación de las listas definitivas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una Sanidad en plena transformación

Los nuevos residentes que logren plaza se incorporarán a un sistema sanitario inmerso en un profundo proceso de reorganización de su modelo de empleo público. En Andalucía, la Junta acaba de aprobar un nuevo sistema de bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que introduce un modelo único, abierto y permanentemente actualizable para la contratación de personal.

Este nuevo sistema busca simplificar y coordinar el baremo de méritos con los procesos de Oferta de Empleo Público (OEP), de modo que los puntos obtenidos por formación, experiencia o exámenes se incorporen de forma automática y anual a los listados, evitando las largas esperas que se producían hasta ahora.

Entre las principales novedades figura la incorporación automática a bolsa de los especialistas internos residentes, tanto de Medicina como de Enfermería, una vez finalizada su residencia. Además, se permitirá la inscripción anticipada durante el último año, lo que facilitará la planificación de la cobertura asistencial en periodos críticos como el verano.

El nuevo modelo también establece que los méritos no caduquen ni tengan que presentarse reiteradamente, de manera que puedan reutilizarse para otros procedimientos como las oposiciones o la carrera profesional. Asimismo, se regula el uso de bolsas extraordinarias para hacer frente a la escasez estructural de profesionales en determinados centros y especialidades.

Un contexto laboral marcado por la tensión

Esta convocatoria récord del MIR se celebra además en un contexto especialmente delicado para la sanidad pública, marcado por las protestas del colectivo médico contra el nuevo estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad.

En las últimas semanas se han sucedido huelgas y movilizaciones en varias comunidades autónomas en defensa de un estatuto propio para los médicos, mejoras en las condiciones de las guardias, reducción de la jornada laboral y una regulación específica de la profesión.

De este modo, los miles de aspirantes que este sábado se juegan su futuro profesional afrontan una prueba decisiva que les abrirá la puerta a un sistema sanitario que vive uno de los momentos de mayor presión asistencial, reorganización interna y debate laboral de los últimos años.