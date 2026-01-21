Redacción Andalucía Europa Press 21 ENE 2026 - 11:22h.

La joven convivía con la víctima dentro de un programa universitario de apoyo a personas mayores y logró salir del piso cuando se originó el fuego, que fue declarado provocado por la Policía

El incendio, que se produjo de madrugada, provocó que la propietaria sufriera quemaduras graves e inhalación de humo, falleciendo días después en el hospital

SevillaLa Policía Nacional ha detenido en Sevilla a una estudiante de la Universidad de Sevilla como presunta autora de un incendio provocado de forma intencionada en una vivienda de la capital hispalense, unos hechos en los que falleció la propietaria del inmueble a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El incendio se produjo de madrugada y afectó únicamente a la vivienda donde se originó, gracias a la rápida intervención de los bomberos, que evitaron su propagación a otros domicilios colindantes, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

La propietaria resultó gravemente herida por quemaduras e inhalación de humo y llegó a entrar en parada cardiorrespiratoria. Fue rescatada tras las maniobras de reanimación practicadas por los servicios de emergencia, aunque falleció posteriormente a consecuencia de las lesiones.

Un incendio provocado de manera intencionada

Las primeras investigaciones permitieron determinar que el incendio había sido provocado de manera intencionada, iniciándose la correspondiente investigación policial. Las pesquisas se centraron en la estudiante que residía en la vivienda como cuidadora de la víctima —dentro de un programa específico del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) de la US— y que logró salir del inmueble cuando se produjo el fuego.

Como resultado de la investigación, se determinó su presunta participación en los hechos, procediéndose a su detención como autora de un delito de homicidio y otro de incendio, tal como ha adelantado El Español. La detenida fue puesta a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión.

El programa de convivencia de estudiantes universitarios con personas mayores, con diversidad funcional y familias monoparentales se desarrolla en la Universidad de Sevilla desde 1992 y promueve las relaciones intergeneracionales en el marco de la convivencia, la ayuda mutua y la solidaridad.