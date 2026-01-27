Candela Hornero Madrid, 27 ENE 2026 - 12:07h.

Logran por primera vez eliminar por completo los tumores de páncreas en modelos animales (ratones), sin efectos secundarios notables y con una durabilidad nunca observada hasta ahora. Gracias a una triple combinación terapéutica capaz de eliminar.

"Estos resultados nunca se habían conseguido, ni siquiera en ratones. Es una puerta que años llevan queriendo abrir muchos científicos", ha anunciado la presidenta de CRIS Contra el Cáncer, Lola Manterola, durante la rueda de prensa de Fundación Cris Contra el Cáncer donde se han presentado los resultados científicos.

El estudio está liderado por el doctor Mariano Barbacid, uno de los científicos más reconocidos del mundo en oncología molecular, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas -CNIO-, responsable del Proyecto CRIS de Cáncer de Páncreas y presidente de honor científico de CRIS Contra el Cáncer.

"Hoy es un día muy importante para la investigación oncológica en España y el mundo. Los resultados pueden cambiar sustancialmente la esperanza de vida de los pacientes de cáncer de páncreas" ha anunciado Lola Manterola.

La soprano superviviente de cáncer de páncreas

"Soy el primer eslabón de la cadena. Fue muy duro, pasé por muchas sesiones de quimios y he tenido la suerte de salir adelante gracias a por los tratamientos. No seguiría cantando si no fuera por los avances que se han hecho. Aun así he dejado muchas personas por el camino y es necesario que se siga investigando, como lo hace el doctor Mariano Barbacid y la Fundación Cris Contra el Cáncer", expresa Cristina Domínguez, soprano, fue diagnosticada en 2015 de un cáncer de páncreas con metástasis en el hígado -18 lesiones- y en el pulmón.

Se trataba de un adenocarcinoma de páncreas, muy extendido, una enfermedad de mal pronóstico a la que tan solo un 5% sobrevive. El adenocarcinoma ductal de páncreas (ADP) es uno de los tumores más agresivos y complicados de la medicina actual y representa la gran mayoría de tumores de páncreas.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en España se diagnostican más de 10.300 nuevos casos cada año de cáncer de páncreas, una cifra que no ha dejado de aumentar en la última década. Además, este tipo de cáncer presenta una elevada tasa de mortalidad: solo un 8-10% de los pacientes sobreviven cinco años tras el diagnóstico.

Cristina ha explicado que “a los pacientes no nos sobra el tiempo. Cada avance científico significa más días, más vida y más futuro. Por eso invertir en investigación no es una opción, es una urgencia vital. El cáncer te hace entender que la investigación no es un lujo ni un discurso”.

Una combinación terapéutica de tres inhibidores

Frente a este panorama, el equipo del doctor Mariano Barbacid, presenta los resultados de una combinación terapéutica de tres inhibidores capaz de eliminar por completo el cáncer.

La estrategia se basa en la combinación de tres compuestos dirigidos contra mecanismos fundamentales para que las células tumorales crezcan: uno selectivo contra el oncogén KRAS -motor principal del cáncer de páncreas- y otros dos frente a EGFR y STAT3 -proteínas clave implicadas en las señales que desembocan en estos tumores-. La inhibición simultánea de estas tres dianas ha demostrado ser determinante para bloquear los mecanismos de resistencia tumoral.

El estudio, publicado recientemente en una revista científica internacional de alto impacto, demuestra que los tumores desaparecieron completamente en distintos modelos de ratón, incluidos modelos PDX derivados de pacientes. Tras más de 200 días sin tratamiento, los animales continuaban libres de enfermedad y sin presentar toxicidad asociada a la terapia.

"Esta combinación dobla la supervivencia a las que habíamos visto anteriores. También hemos probado con con células humanas y hemos visto que el tumor desaparece. Hemos implantado el tumor de seis pacientes en 3 ratones y el 16 de 18 han sobrevivido. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor”, subraya Barbacid.

Ensayo clínico y regulaciones

Los siguientes pasos tras la publicación de estos resultados deberán centrarse en la puesta en marcha de un ensayo clínico, para lo cual será necesario reunir la financiación adecuada y avanzar en los procesos regulatorios correspondientes. Este desarrollo representa una oportunidad para seguir impulsando una estrategia terapéutica innovadora basada en la combinación de los tres inhibidores.

Es muy posible que el inhibidor de KRAS, RMC-6236, pueda estar aprobado en ciertas indicaciones en 2026 o como muy tarde en 2027. Respecto a los degradadores de STAT3, hasta el momento no se ha aprobado ninguno, aunque ya se están ensayando contra la leucemia mielógena aguda. La aprobación en otros tipos de tumor facilitaría su aprobación en combinaciones terapéuticas como la descrita en este trabajo.

Según el doctor Barbacid, el principal “escollo” para iniciar ensayos clínicos reside en el inhibidor de EGFR, Afatinib, ya que, si bien ha sido aprobado por la FDA para el adenocarcinoma de pulmón con mutaciones en EGFR, no lo ha sido para tumores con mutaciones en KRAS -muy características del cáncer de páncreas-.

Respecto a la regulación de las investigaciones, Lola Manterola, ha hecho un llamamiento institucional para que “el Gobierno continúe trabajando con las agencias regulatorias en agilizar al máximo la aprobación de los medicamentos, destacando los PRIME”.

Continuidad de la investigación

En este estudio no se han observado resistencias y ahora hay que ampliarlo a modelos de ratón con otras alteraciones genéticas. Además, es esencial ampliar el número de muestras tumorales de pacientes y estudiar las metástasis derivadas de estos tumores. De esta forma, se podrán identificar con precisión qué pacientes podrán beneficiarse de la actual estrategia terapéutica o de nuevas terapias para aquellos tumores o metástasis que no respondan. Es importante recordar, señala el doctor Barbacid, que “los tumores humanos no son entidades homogéneas y que se componen de distintas zonas y poblaciones de células que podrían responder de manera diferente a distintas terapías o al menos, a variaciones de una terapia troncal”.

Un antes y un después en la investigación del cáncer de páncreas

De cualquier forma, los resultados del grupo del doctor Barbacid podrían suponer un punto de inflexión en el tratamiento uno de los tumores más agresivos y difíciles de tratar, pues es la primera vez que se logra una curación completa en modelos experimentales, con baja toxicidad, alta durabilidad y con una estrategia realista para trasladar a pacientes.

El trabajo, fruto de años de investigación, refuerza el papel de CRIS Contra el Cáncer como motor de la ciencia traslacional que busca acortar la distancia entre el laboratorio y el hospital y dar esperanza a los pacientes que más lo necesitan. La Fundación apoya desde 2020 el proyecto liderado por el doctor Barbacid, con una financiación acumulada que ya supera los 2 millones de euros. La generosidad de donantes, socios, empresas y de todas las personas que recaudan fondos para la investigación ha hecho posible que CRIS Contra el Cáncer impulse proyectos como este.