El ensayo clínico muestra que la vacuna es capaz de activar una respuesta inmune en personas con síndrome de Lynch, un grupo con alto riesgo de cáncer de colon

Prevenir el cáncer antes de que aparezca es el objetivo de una vacuna experimental que acaba de mostrar resultados alentadores en personas con síndrome de Lynch, una condición hereditaria que multiplica el riesgo de cáncer de colon.

Según un estudio publicado hoy en Nature Medicine, la vacuna NOUS-209 consigue activar el sistema inmunitario frente a alteraciones celulares típicas de este tipo de tumores, con una respuesta sólida y sin efectos adversos graves.

El síndrome de Lynch (LS) es una condición hereditaria común que afecta aproximadamente a 1 de cada 300 personas y confiere un riesgo muy alto de cáncer a lo largo de la vida, especialmente cáncer colorrectal (hasta 80 %) y endometrial, y riesgo aumentado en otros tumores.

El estudio en fase 1b/2 ha contado con 45 participantes adultos con síndrome de Lynch sin cáncer activo pero con lesiones posiblemente precancerosas (pólipos).

Resultados prometedores de la vacuna NOUS-209

El objetivo del estudio fue evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de NOUS-209, una vacuna diseñada para prevenir la aparición de cáncer mediante el entrenamiento del sistema inmunitario para reconocer y atacar células precancerosas.

Se detectaron respuestas inmunitarias específicas de linfocitos T capaces de reconocer las dianas del cáncer en todos los pacientes. En más del 85 % de los participantes, estas respuestas persistieron un año después de la vacunación.

La vacuna estimuló respuestas frente a múltiples neoantígenos —proteína nueva o modificada que surge en las células cancerosas debido a mutaciones genéticas—, demostrando un 'perfil polivalente y duradero' de inmunización, con implicaciones para la vigilancia inmunitaria a largo plazo.

En cuanto a la seguridad la vacuna fue bien tolerada en todos los participantes y no se observaron eventos adversos graves relacionados con la vacuna. Los efectos secundarios más frecuentes fueron reacciones en el lugar de la inyección y fatiga, mayormente de grado leve o moderado y de corta duración.

Próximos pasos

La robusta y duradera respuesta de linfocitos T sugiere un potencial para impedir que células precancerosas evolucionen a cáncer, abriendo la vía a futuras estrategias preventivas de inmunoterapia, no solo en síndrome de Lynch, sino potencialmente para otros pacientes de alto riesgo oncológico

Los autores y la compañía desarrolladora (Nouscom) están planificando ensayos más amplios y controlados, incluidos estudios de fase 2/3 que puedan confirmar la eficacia preventiva frente a cáncer real y explorar combinaciones con otras inmunoterapias.