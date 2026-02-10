Congelar hoy para ser madre mañana: la carrera contra el reloj biológico que cada vez empieza antes

Cada vez más mujeres jóvenes congelan sus óvulos ante el retraso de la maternidad y la caída de la fertilidad con la edad

Un estudio médico alerta sobre un nuevo efecto secundario del Ozempic, relacionado con la pancreatitis: "Es importante estar al tanto"

Compartir







Francia comenzará a enviar cartas a las mujeres a partir de los 29 años para recordarles que su reloj biológico tiene fecha de caducidad. La medida ha reabierto el debate en toda Europa sobre la maternidad tardía y sobre una realidad cada vez más evidente: la edad importa, y mucho, cuando se trata de fertilidad.

En España, la edad media para tener el primer hijo ya se sitúa en los 33 años, y no es raro encontrar cada vez más mujeres que se convierten en madres por primera vez después de los 40. Este retraso en la maternidad está teniendo una consecuencia directa: el aumento de mujeres que optan por congelar sus óvulos para preservar sus opciones de ser madres en el futuro.

PUEDE INTERESARTE Los lotes de productos de leche de fórmula retirados preventivamente ante la alerta por posible contaminación por cereulida

Según datos de clínicas de reproducción asistida, la edad media de las mujeres que vitrifican sus óvulos ha bajado en los últimos años, pasando de alrededor de los 38 a los 35 años

Un cambio que los especialistas consideran positivo, ya que la calidad de los óvulos disminuye de forma significativa con el paso del tiempo.Los expertos ven con buenos ojos la iniciativa francesa de promover la preservación de óvulos y esperma durante la juventud y creen que debería imitarse en nuestro país como una herramienta más para hacer frente al envejecimiento de la población. La clave, explican, está en hacerlo a tiempo.

Con 40 años, la tasa de éxito de fecundación se reduce aproximadamente al 6%, sin embargo, con 30 años y unos 15 óvulos vitrificados, la probabilidad de lograr un embarazo y tener un hijo o una hija en el futuro supera el 90%

Una diferencia que convierte la edad en el factor decisivo. En el caso de los hombres, la situación es distinta, son todavía pocos los que acuden a estas clínicas para congelar su semen, a pesar de que la calidad espermática también puede verse afectada con los años.

PUEDE INTERESARTE Un estudio español observa en pacientes con depresión grave biomarcadores asociados a la enfermedad de Alzheimer

Mientras tanto, la congelación de óvulos se consolida como una opción cada vez más habitual entre mujeres jóvenes que, conscientes de que el tiempo juega en su contra, deciden hoy para poder elegir mañana