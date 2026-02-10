Los lotes de productos de leche de fórmula retirados ante la alerta por cereulida

Compartir







El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) informaba recientemente sobre la notificación en España de la hospitalización y posterior alta de cinco bebés que consumieron productos de nutrición infantil con posible contaminación con cereulida; un aviso que ha dirigido la atención hacia la leche de fórmula para los más pequeños, pero ante el cual Sanidad ha recalcado que es “muy difícil de demostrar” que la hospitalización de los cinco bebés en diciembre, con un cuadro de vómitos, sean casos vinculados a la toxina producida por la bacteria 'Bacillus cereus'.

Según el ECDC, las autoridades españolas notificaron un total de ocho casos de vómitos, todos ellos con un historial de consumo de un producto potencialmente afectado por esta toxina, que puede causar náuseas, vómitos y diarrea. Tres de los menores afectados no tuvieron que ser llevados al hospital, pero ni estos ni los otros cinco casos han sido confirmados en laboratorio, por lo que, aunque el ECDC recibió notificaciones adicionales, no fue posible establecer una relación de causalidad entre la presentación clínica y el consumo de los lotes afectados.

Sanidad precisa la alerta por cereulida en productos de nutrición infantil

Al respecto, el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, epidemiólogo y médico especialista en medicina preventiva, ha subrayado que existen “dos razones” por las cuales se ha dado la imposibilidad de demostrar la relación entre los ingresos hospitalarios y la mencionada toxina: la primera, que estos productos "se consumen mucho" pero no se ha detectado “un incremento de casos esperados, es decir, que no ha habido un incremento de diarreas de este tipo relacionadas con ello"; y la segunda, que en general, las dosis de toxina que tendría que haber para esos casos tienen que ser altas”. Además, “no se han encontrado en los niños nada de este tipo".

Por eso, Gullón apunta: "No tenemos la claridad de poder establecer una causalidad segura de que esos casos, que son sospechosos de haberse intoxicado con 'Bacillus cereus', son completamente por ello o forman parte de otros casos de diarreas comunes que ocurren en los lactantes".

Los lotes de productos de leche de fórmula retirados ante la alerta por cereulida

Frente a ello, y en cualquier caso, haciendo primar la prevención, varios lotes de productos han sido retirados del mercado.

Según informa la OCU, enumerando un listado, serían los siguientes:

Nidina 1: envasado en bote, de 800 gramo de peso la unidad. Nestlé fue la primera en anunciar la retirada de un lote de la marca el pasado mes de diciembre. “Aplicando el principio de cautela”, tal como expresa la OCU, la empresa “decidió realizar una retirada preventiva de nuevos productos y lotes y creó un buscador online para identificarlos (inicialmente solo se habló del lote 52900346AB (con fecha de consumo preferente en octubre de 2027)”.

envasado en bote, de 800 gramo de peso la unidad. Nestlé fue la primera en anunciar la retirada de un lote de la marca el pasado mes de diciembre. “Aplicando el principio de cautela”, tal como expresa la OCU, la empresa “decidió realizar una retirada preventiva de nuevos productos y lotes y creó un buscador online para identificarlos (inicialmente solo se habló del lote 52900346AB (con fecha de consumo preferente en octubre de 2027)”. Damira : la leche para lactantes Damira NATUR 1 y Damira NATUR 2 (ambos en su presentación en bote de 800g). En el primer caso, afecta al número de lote 8000003307 con fecha de caducidad 19/02/2027. En el segundo, al lote 8000003302, con fecha de caducidad 29/01/2027. “El pasado mes de enero, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) fue informada por las autoridades sanitarias de Francia, a través de la red de alertas alimentarias europea) de la retirada” de los dos productos de esta marca, señala la OCU.

: la leche para lactantes y (ambos en su presentación en bote de 800g). En el primer caso, afecta al número de lote 8000003307 con fecha de caducidad 19/02/2027. En el segundo, al lote 8000003302, con fecha de caducidad 29/01/2027. “El pasado mes de enero, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) fue informada por las autoridades sanitarias de Francia, a través de la red de alertas alimentarias europea) de la retirada” de los dos productos de esta marca, señala la OCU. Baybybio : afecta a un producto con leche de cabra Babybio Caprea 1 (bote de 800g), con números de lote y fechas de caducidad: 899014 (28/07/2027); 911057 (17/09/2027). También afecta a una leche infantil convencional Babybio Optima 1 (bote de 800g), con número de lote y fecha de caducidad: 907179 (01/10/2027).

: afecta a un producto con leche de cabra (bote de 800g), con números de lote y fechas de caducidad: 899014 (28/07/2027); 911057 (17/09/2027). También afecta a una leche infantil convencional (bote de 800g), con número de lote y fecha de caducidad: 907179 (01/10/2027). Almirón : “El 6 de febrero la AESAN amplía la alerta sobre la presencia de cereulida en estas fórmulas para lactantes a dos nuevas marcas. En el caso de Almiron hay nueve productos implicados”, sostiene la OCU. Estos productos son: ALMIRÓN ADVANCE 1 , presentación: en bote (400g), con fecha de caducidad: 09/11/2026; también en el bote de 800 gramos con fechas de caducidad: 08/07/2026, 22/07/2026, 30/10/2026 y 03/12/2026; ALMIRÓN ADVANCE 2 (bote 800g), con fecha de caducidad: 13/07/2026, 31/08/2026, 18/09/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 21/11/2026 Y 18/12/2026; ALMIRÓN ADVANCE 1 , en su presentación en caja (1200 g) con fecha de caducidad 05/12/2026; ALMIRÓN ADVANCE 2 , en su presentación en caja (1200 g), con las fechas de caducidad: 09/08/2026, 25/11/2026 y 20/01/2027; ALMIRÓN PROFUTURA 1 (bote 800g) con las fechas de caducidad: 28/12/2026, 15/04/2027, 14/05/2027, 13/06/2027, 19/08/2027 y 13/09/2027; ALMIRÓN PROFUTURA 2 (bote 800g) con fechas de caducidad 28/12/2026, 11/01/2027, 10/05/2027, 13/06/2027 y 11/07/2027; ALMIRÓN PROFUTURA 2-SOBRES (en su presentación en sobres de 28,8g la unidad), con fechas de caducidad: 12/07/2026 y 21/08/2026; ALMIRÓN AR 2 (en su presentación en bote de 800g), con fechas de caducidad 03/10/2026 y 02/11/2026.

: “El 6 de febrero la AESAN amplía la alerta sobre la presencia de cereulida en estas fórmulas para lactantes a dos nuevas marcas. En el caso de Almiron hay nueve productos implicados”, sostiene la OCU. Estos productos son: , presentación: en bote (400g), con fecha de caducidad: 09/11/2026; también en el bote de 800 gramos con fechas de caducidad: 08/07/2026, 22/07/2026, 30/10/2026 y 03/12/2026; (bote 800g), con fecha de caducidad: 13/07/2026, 31/08/2026, 18/09/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 21/11/2026 Y 18/12/2026; , en su presentación en caja (1200 g) con fecha de caducidad 05/12/2026; , en su presentación en caja (1200 g), con las fechas de caducidad: 09/08/2026, 25/11/2026 y 20/01/2027; (bote 800g) con las fechas de caducidad: 28/12/2026, 15/04/2027, 14/05/2027, 13/06/2027, 19/08/2027 y 13/09/2027; (bote 800g) con fechas de caducidad 28/12/2026, 11/01/2027, 10/05/2027, 13/06/2027 y 11/07/2027; (en su presentación en sobres de 28,8g la unidad), con fechas de caducidad: 12/07/2026 y 21/08/2026; (en su presentación en bote de 800g), con fechas de caducidad 03/10/2026 y 02/11/2026. Bledina: en su producto Bledina 1, de presentación en bote de 800 gramos, con fechas de caducidad 03/11/2026 y 09/12/2026.

La contaminación por la bacteria Bacillus cereus

Según señala la OCU, “la sucesión de alertas sanitarias sobre la retirada de leches de fórmula para lactantes por la posible presencia de la bacteria Bacillus cereus no ha parado” en los últimos tiempos, lo que “ha reavivado la preocupación”. En ese sentido, apunta que a que se presta atención a si “el origen de la toxina” puede estar en “el aceite del ácido araquidónico que se añade a este tipo de preparados.

Ante la situación, inciden, “teniendo en cuenta el principio de cautela, las propias empresas han comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación, para asegurar la retirada de los lotes afectados de los canales de comercialización”.

De igual modo, la OCU recomienda “fijarse en el momento de la compra para evitar llevarse a casa un producto sospechoso”, al tiempo en que aconseja revisar la despensa y comprobar si hay algún bote de los lotes afectados; no consumir el producto si está entre los afectados; llevar el bote al comercio donde se compró y pedir el reembolso, si está entre los afectados.

La toxina cereulida y sus efectos

En su información sobre la situación, además, la OCU apunta que la cereulida, la toxina producida por la bacteria Bacillus cereus “puede causar una intoxicación alimentaria que se manifiesta de dos formas”: una en la que el principal síntoma es la diarrea y otra en la que lo son los vómitos.

En lo que se refiere a esta situación, apunta el organismo que la cereulida podría derivar de uno de los ingredientes empleados en la composición de las leches (omega-6 ARA), pero la bacteria puede estar presente en otros alimentos.

En el caso de los síntomas asociados a la diarrea, la incubación puede ir de las 8 a las 16 horas y durar de 12 a 24 horas. A menudo puede ir unido de dolor abdominal, nauseas y vómitos.

En el caso de la emética, de los vómitos como síntoma principal, la incubación suele ir de 1 a 5 horas, con los síntomas prolongándose entre 6 y 24 horas. Además, produce también malestar general.