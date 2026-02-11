Alberto Rosa 11 FEB 2026 - 14:38h.

Se trata de compuestos relacionados con alimentos, fármacos y marcadores de consumo de tabaco

El Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha identificado hasta 42 compuestos químicos de uso cotidiano en el semen humano.

En una investigación conjunta con el Instituto Nacional Francés para la Investigación Agronómica y Ambiental (INRAE) y la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. Los resultados, publicados en la revista 'Exposome', aportan una visión detallada de la exposición global a compuestos tóxicos y su posible impacto en la salud reproductiva masculina.

La infertilidad afecta al 15% de la población mundial, siendo los factores masculinos responsables del 40-50% de estos casos de infertilidad. En este problema, que se ha agravado en las últimas décadas, los factores vinculados con las exposiciones ambientales y derivadas del estilo de vida se postulan como variables clave para la salud reproductiva.

Muestras se semen, sangre y orina

“Aunque nuestro estudio no permite establecer relaciones causales entre la presencia de múltiples sustancias químicas y la espermatogénesis, sí evidencia asociaciones entre la exposición a estos compuestos y la calidad seminal”, explica Montse Marquès, investigadora del IDAEA-CSIC y autora principal del estudio.

Así, este trabajo ha analizado el exposoma químico, el conjunto de sustancias químicas a las que está expuesta la población, a partir de un método de espectrometría de masas de alta resolución, técnica que determina la masa exacta de compuestos con una precisión superior a 0,001 unidades de masa atómica. Ello permite distinguir entre sustancias que, aunque parecen iguales, tienen composiciones químicas distintas.

Para determinar la presencia de compuestos químicos, la investigación analizó muestras de semen, sangre y orina de un grupo de estudio formado por 48 hombres sanos de entre 18 y 40 años, residentes en Tarragona.

Menor volumen espermático

El equipo investigador aplicó un cribado químico de amplio espectro para analizar el conjunto de sustancias químicas a las que los participantes estaban expuestos de manera habitual. Tras rastrear la presencia de más de 2.000 compuestos orgánicos, la técnica permitió detectar 42 sustancias en semen, 42 en orina y 48 en sangre.

Las sustancias pertenecían a mezclas complejas que incluían edulcorantes artificiales, insecticidas, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), retardantes de llama, compuestos relacionados con alimentos, fármacos y marcadores de consumo de tabaco.

Estos se asociaron negativamente con el número total de espermatozoides, su forma y concentración, mientras que el retardante de llama fosfato de trietilo (usado como sustancia ignífuga en materiales de construcción, vehículos o electrónica) se relacionó con un menor volumen espermático. Por su parte, otro aditivo empleado en la fabricación de neumáticos se vinculó con una reducción en la movilidad y la vitalidad.

"Hemos comprobado que el plasma seminal es una matriz de gran interés para estudiar el exposoma químico en relación con la calidad del semen, ya que permite identificar mezclas de contaminantes que pueden pasar desapercibidas en sangre u orina, pero que están estrechamente vinculadas a la función reproductiva", ha aseverado el primer autor de este estudio e investigador de la Unidad Laberca del INRAE, German Cano-Sancho.

En este sentido, el mencionado estudio recoge que es uno de los primeros a escala de exposoma realizados en plasma seminal utilizando muestras de sangre y orina cotejadas. Además, pone de relieve el potencial de los enfoques dirigidos de amplio alcance en la investigación epidemiológica, proporcionando información valiosa sobre la compleja interacción entre las exposiciones químicas y la salud reproductiva.