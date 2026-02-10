Francia autorizará decenas de centros para la congelación de gametos de forma gratuita y ágil a todos los jóvenes interesados

El Gobierno de Emmanuel Macron pone en marcha el Plan Nacional contra la infertilidad que anunció hace dos años

Francia pone en marcha su Plan Nacional contra la infertilidad. Todos los franceses que cumplan 29 años recibirán una carta recordándoles que están en la mejor edad para reproducirse y que si no han decidido hacerlo pueden congelar sus óvulos y espermatozoides. La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist ha defendido la iniciativa que será efectiva a partir de junio y que no busca "decir si hay que tener hijos ni a qué edad," pero sí evitar aquello de 'si lo hubiera sabido'".

"Los desafíos de la infertilidad han sido analizados en todos sus aspectos” para permitir el “lanzamiento inmediato de medidas concretas y esperadas desde hace demasiado tiempo", ha defendido la ministra sobre el plan del Gobierno galo para combatir la infertilidad, que estaba planeado desde 2024, según publica RFI.

La iniciativa de Francia se articula en base a un informe que recoge 16 puntos para enfrentar la infertilidad y que implica a 3,3 millones de franceses. "No se trata de aumentar la presión social", ha rebatido la ministra de Sanidad de Macron que reconoce que este es solo uno de los puntos, que tendrá que ir acompañado de otros programas, como aumentar las posibilidades de congelar óvulos, una opción permitida desde 2021, pero que en la práctica se enfrenta a largos tiempos de espera.

El ministerio de Sanidad se propone, en un año autorizar a varias decenas de nuevos centros especializados para hacerlo y contempla abrir este ámbito al sector privado, asegurando no obstante que el procedimiento de congelación de óvulos seguirá siendo gratuito y fuera de cualquier "lógica mercantil", según ha explicado la ministra Stéphanie Rist en la presentación del Plan contra la infertilidad este lunes en París.

El plan contra la infertilidad en Francia propone mejorar la atención de pacientes con ovario poliquístico y endometriosis

El plan promete asimismo una mejor atención del síndrome de ovario poliquístico (SOP), un trastorno que afecta a muchas mujeres y favorece la infertilidad, así como a la endometriosis, que ya cuenta con un plan gubernamental.

Junto al plan contra la infertilidad del Gobierno, que será pilotado por los autores del informe de 2022 —el ginecólogo Samir Hamamah—, el ministerio anunció además que trabaja en los desafíos de salud relacionados con el nacimiento, en un contexto en el que Francia presenta tasas de mortalidad infantil y materna claramente superiores a las de muchos países vecinos europeos.

"Tanto para hombres como para mujeres, la fertilidad más alta se produce a los 25 años", recuerda el profesor Hamamah. "A esta edad, cuando la pareja no tiene un problema de infertilidad, las mujeres tiene una tasa de éxito de fertilización del 25% por ciclo". Esta, sin embargo, va reduciéndose drásticamente con la edad y "a los 35 años, baja al 12%, y a los 40 es ya del 6%".