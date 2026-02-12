Los fragmentos de plástico se encuentran en el lote 'burger meat picada de vacuno' y 'burger meat picada mixta'

La distribución de este lote contaminado ya ha llegado, al menos, a cinco comunidades autónomas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por la Comunidad Autónoma de Aragón a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de la posible presencia de fragmentos de plástico en el producto 'burger meat picada de vacuno' y 'burger meat picada mixta' de la marca Cárnicas Gallego.

Ante esta alerta alimentaria, desde la agencia se ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos mencionados, que se abstengan de consumirlos, siendo peligroso para la salud al no presentarse como un alimento seguro de ingerir.

Datos del producto y distribución

La propia empresa 'Cárnicas Gallego' , fundada en Zaragoza en el año 1945, ha puesto a disposición los datos de este lote contaminado, comunicando a las autoridades competentes lo ocurrido con dicho producto, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

El producto pertenece al lote 6061 de las carnes 'burger meat picada de vacuno' y 'burger meat picada mixta' (vacuno y cerdo). Este alimento pertenece a la empresa 'Cárnicas Gallego' y el peso de las bandejas es de 240 y 500 gramos. La fecha de caducidad es del 13/02/2026 y su conservación debe ser en refrigerado.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.