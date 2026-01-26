La alerta hace referencia a la presencia de acetamiprid, un insecticida del grupo de los neonicotinoides

Las autoridades han determinado la retirada de las partidas afectadas del producto tanto de la distribución como de la venta

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la Unión Europea ha emitido una alerta por la presencia de elevados niveles de un insecticida en nectarinas de origen español.

La alerta alimentaria ha sido categorizada como "grave", y hace referencia a la presencia de acetamiprid, un insecticida del grupo de los neonicotinoides, en unos niveles por encima de los máximos permitidos por la regulación. Así, el informe detalla que la muestra analítica dio resultados de 0,27 miligramos cuando el máximo es 0,08.

Los lotes afectados tenían como destino Italia

Los lotes afectados, que tenían origen en España, se dirigían a Italia, que ha sido el país en dar la voz de alarma tras realizar los controles de seguridad pertinentes tras la recepción de la mercancía.

para que no se vendiera finalmente en supermercados y fruterías. Como es habitual, el informe no ofrece más detalles sobre el lote afectado, pero sí confirma que ya se ha retirado del mercado.