"Si no llega un nuevo corazoncito en 48 horas, podría no lograrlo" ruega la madre del pequeño

El llamamiento de María del Mar, una madre de Sevilla con cáncer metastásico: “Quiero vivir por mis hijos”

Compartir







NápolesLas autoridades italianas investigan el caso de un niño de 2 años que se encuentra entre la vida y la muerte después de que el pasado 23 de diciembre le trasplantasen un corazón con daños irreparables en el hospital italiano de Monaldi.

La madre del pequeño, Patricia, pide ayuda desesperada porque el tiempo se agota para su niño. “El tiempo corre rápido, mi hijo no está bien y se encuentra en estado grave. Lleva 50 días luchando entre la vida y la muerte. Lo único que quiero hacer es un llamamiento: espero que pronto llegue otro corazón para él. Hoy podría ser sometido a un segundo trasplante, mañana no sabemos si aún será posible. Si no llega un nuevo corazoncito en 48 horas, podría no lograrlo", suplica la mujer en el Corriere della Sera.

El menor se encuentra en la lista a la espera de un trasplante que parece que no llega nunca, la familia solo espera el milagro.

El órgano estaba “quemado”

Mientras el tiempo corre en su contra, la Fiscalía de Nápoles investiga qué pudo pasar en el primer trasplante y si existen responsabilidades en el fallo. En la reconstrucción del caso, el corazón fue donado por un paciente de Bolzano, pero cuando llegó a Nápoles el órgano estaba “quemado” y creen que se pudo dañar durante el transporte, unos 850 kilómetros de distancia separan a los dos lugares.

Los investigadores recopilan todos datos que rodean al trasplante, historiales médicos y documentos. Por el momento los dos médicos encargados del equipo quirúrgico que trasplantó el corazón han sido suspendidos de sus practicas de forma temporal mientras se aclara lo sucedido y el Hospital Monaldi ha parado los nuevos trasplantes pediátricos.

“A pesar de los muchos problemas, los médicos están haciendo todo por él. Han intentado de todas las maneras que el nuevo corazón arrancara, pero no hubo nada que hacer. Después de una hemorragia, ahora ha sido nuevamente incluido en la lista. Estamos esperando, si llegamos a tiempo”, explica Patricia con el alma en vilo.