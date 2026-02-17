Redacción Uppers 17 FEB 2026 - 20:41h.

Este es el ejercicio que practican los deportistas de élite que permite ganar masa muscular sin coger peso después de los 40 años

El envejecimiento es un proceso que va acompañado de una serie de cambios irremediables, como la pérdida de masa muscular, la aparición de arrugas, la pérdida de reflejos y flexibilidad y el deterioro de los huesos. Muchos efectos que hace que el cuerpo no sea el mismo con el paso de los años.

Sin embargo, todos estos efectos se pueden reducir y llevar de manera mucho más saludable con una serie de ‘trucos’ que permiten que los músculos y los huesos se deterioren de manera mucho más lenta, incluso casi insignificante. No es un secreto: mantener una vida activa. A partir de los 40 es fundamental moverse más y practicar ejercicios de fuerza para poder reducir el paso del tiempo en los músculos y huesos. Pero ¿Cuál es el entrenamiento de fuerza más eficaz?

Hasa ahora, el entrenamiento con peso parecía el más eficaz, pero no es el único. Sí que es cierto que hacer ejercicios repetitivos con pesas, hace que la masa muscular se incremente o mantenga, dependiendo del tipo de entrenamiento y los pesos que se utilicen.

En qué consiste este entrenamiento

Aunque llega una edad en el entrenamiento de impacto puede resultar difícil para algunas personas. Esto no es problema, puedes conseguir los mismos resultados con un entrenamiento de resistencia con restricción de flujo sanguíneo. Consiste en una terapia utilizada por deportistas de élite, como Carlos Alcaraz, según informa medios como ‘La Razón’.

Se trata de aplicar bandas o manguitos que reducen parcialmente el flujo de sangre en los músculos mientras se realiza un entrenamiento con pesos bajos. Con esto se consigue que los músculos sientan esa fatiga sin necesitas de levantar pesos muy elevados. Este entrenamiento, además de ser utilizado por deportistas profesionales, está probado por diferentes estudios como el ensayo publicado en ‘Scientific Reports’. Con esta técnica no solo se consigue mantener e incluso reducir la pérdida de masa muscular, sino que incluso se puede ganar más músculo.