Claudia Barraso 18 FEB 2026 - 20:14h.

Los médicos italianos han considerado que el niño 'con el corazón quemado' "no es compatible con otro corazón"

El niño italiano de dos años con el corazón "quemado" se encuentra en situación crítica y "sufre una hemorragia"

El estado del niño al que se le trasplantó un ‘corazón quemado’ sigue siendo muy crítico. Este miércoles se ha reunido el comité de expertos en el hospital Monaldi de Nápoles y han confirmado que hay un riesgo muy elevado de volver a realizar otro trasplante de corazón al pequeño de tan solo dos años y medio.

Por otro lado, su madre, Patrizia, ha asegurado que no se rinde y que seguirá intentando buscar alguna solución para su hijo: “Tengo que ser fuerte”, ha dicho a la prensa. Su abogado confirmó que la opinión de los médicos del hospital fue contrastada por otros médicos de otras partes del país.

“Ahora tengo que revisar los documentos, porque si el momento de esperanza ha terminado, comienza el momento de la responsabilidad”. Con estas palabras el abogado de la familia del niño ha confirmado que, si no hubiese más soluciones para el pequeño, pedirían justicia.

La opinión de los últimos médicos

Los médicos han explicado que las últimas pruebas realizadas al niño han revelado que “la condición del niño no es compatible con un nuevo trasplante”. Además, la dirección ha comunicado que ha llevado a cabo las medidas necesarias para informar al Centro Nacional de Trasplantes con el objetivo de expresar la más sincera cercanía a la familia.

Ayer quedó disponible un corazón, pero el niño no era candidato para recibirlo ya que era destinado a uno de los otros dos niños que también es compatible y que espera un corazón urgente.

Aunque había un corazón disponible, los médicos del hospital de Nápoles consideraron que el pequeño de dos años y medio no era compatible ya que su estado de salud sigue siendo muy crítico tas sufrir un derrame y una infección posterior al recibir un corazón que se quemó durante su traslado.