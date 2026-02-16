Claudia Barraso 16 FEB 2026 - 18:37h.

La madre del niño italiano que se encuentra en estado crítico tras recibir "un corazón quemado", afirma que "sigue siendo trasplantable"

El niño italiano de dos años con el corazón "quemado" se encuentra en situación crítica y "sufre una hemorragia"

La madre del niño con el “corazón quemado” no pierde la esperanza de que su hijo pueda recuperarse al 100% tras estar en estado crítico. Fue operado el pasado 23 de diciembre en el hospital Monaldi de Nápoles. Una intervención que acabó en una situación de salud grave para el niño que, en la operación, le colocaron un corazón "quemado".

El corazón trasplantado había sido transportado dentro de un contenedor frigorífico común de plástico lo que, según las investigaciones de los carabineros del NAS de Nápoles, habría dañado el órgano debido al hielo seco, produciendo que el corazón se "quemara". Tras ello sufrió una hemorragia cerebral que derivó en una infección actual.

Su madre, Patrizia, ha podido visitar al niño de tan solo dos años y medio y ha confirmado que “sigue siendo trasplantable”. “Mañana habrá más pruebas médicas y volverán a evaluar su situación. No me rindo, no pierdo la esperanza”. Pese a que la situación del pequeño es muy crítica, su madre no pierde la esperanza y pide públicamente ayuda para encontrar a tiempo un corazón sano para su hijo. Dice que por el momento no ha recibido la llamada de ninguna institución, pero que “espera ser oída”, según ha recogido en declaraciones medios como ‘El Corriere’.

Por qué el corazón sufrió daños

La caja refrigerada fue incautada en los últimos días por los Carabineros del NAS (Unidad especializada en seguridad alimentaria y sanitaria). Sin embargo, el corazón aparentemente resultó dañado únicamente por las bajísimas temperaturas: el daño fue causado, al parecer, por el uso de hielo seco, que puede alcanzar temperaturas de hasta -80 grados Celsius, en lugar del hielo tradicional. Esto habría provocado que las temperaturas cayeran muy por debajo del límite de -4 grados Celsius para este tipo de transporte y quemara parte de las fibras musculares cardíacas, dejándolo inutilizable.

Probablemente será necesaria una evaluación técnica para determinar estos factores, ya que deben tenerse en cuenta los tiempos de transporte y las directrices seguidas desde la extracción hasta la implantación en Nápoles.