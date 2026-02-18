Un equipo médico, reunido de urgencia evaluará, la viabilidad del nuevo trasplante para Domenico, el niño de dos años con una grave dolencia cardiaca

El duro relato de la madre del niño italiano con el "corazón quemado": "Sigue siendo trasplantable, no me rindo, no pierdo la esperanza"

La esperanza se abre para Domenico, el niño al que le trasplantaron un corazón quemado en un hospital de Nápoles. "Hay un órgano compatible" con el pequeño, ingresado en estado crítico. Así le ha informado el centro Monaldi a la madre del niño y este miércoles un equipo de especialistas tendrá que evaluar y emitir un dictamen sobre la viabilidad de la intervención.

La madre del niño napolitano, que recibió un trasplante de corazón dañado, Patrizia Mercolino, ha sido citada por el Hospital Monaldi para informarle sobre la posibilidad de otra operación que puede salvarlo. "Hay un nuevo corazón nuevo y es compatible". El abogado de la familia del niño ha asegurado que "pronto sabremos si se le asignará al pequeño Domenico". "De ser así, procederemos de inmediato", ha explicado a los medios italianos.

A pesar de las expectativas por el estado de salud de Domenico, el Hospital ha emitido un comunicado oficial sobre la alerta cardíaca del joven paciente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Según el centro, cualquier decisión sobre la asignación de órganos se tomará únicamente tras la evaluación del equipo de expertos prevista para este miércoles.

Será una junta médica la que tendrá que decidir sobre la posibilidad de éxito del trasplante, un paso técnico y clínico crucial para garantizar el objetivo de la operación, especialmente tras el fallido intento anterior debido a que era un órgano dañado. El hospital también ha querido tranquilizar a todas las miles de personas que siguen la evolución del niño, respecto al tiempo requerido para las pruebas: esta espera, aclaran, no afectará la integridad del corazón del donante, ya que es perfectamente compatible con los procedimientos de gestión de donaciones actualmente en curso.

Los inspectores del Ministerio de Sanidad llegan al Hospital napolitano para investigar el error de trasplantar un corazón dañado al niño

Mientras tanto, un grupo de inspectores del Ministerio de Salud llegarán este miércoles a Nápoles para investigar la operación realizada en el Hospital Monaldi, el 23 de diciembre al niño de dos años, que recibió un corazón que presentaba problemas. Una vez finalizadas las revisiones, los investigadores se trasladarán al hospital donde se realizó el trasplante y se preparó el órgano para su traslado al centro napolitano.

La investigación busca reconstruir toda la historia, desde el transporte del órgano hasta la decisión de proceder con el trasplante a pesar de los daños sufridos durante el transporte, debido al uso de hielo seco en lugar del hielo tradicional.

El estado clínico del niño de dos años y tres meses "no presenta cambios significativos con respecto a lo reportado previamente", según el último boletín. "Por lo tanto, se mantiene estable, en estado crítico, y continúa hospitalizado en cuidados intensivos bajo estrecha vigilancia médica e instrumental. "Permanece en lista de espera para trasplante hasta nueva evaluación".