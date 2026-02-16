El corazón "quemado" se encontraba en ese estado debido a una equivocación en el momento de transportarlo para el trasplante

Mientras siguen las investigaciones, continúa la carrera contra reloj para encontrar un nuevo corazón e intentar salvar al pequeño

El pasado 23 de diciembre, un niño de dos años se sometió a un trasplante de corazón en el hospital Monaldi de Nápoles, una intervención que acabó en una situación de salud grave para el niño que, en la operación, le colocaron un corazón "quemado". El Hospital Bambino Gesù de Roma, al que la familia pidió una segunda opinión sobre el estado del menor, considera que el niño de dos años se encuentra en un estado crítico y que el corazón implantado, con daños irreparables, ya no es trasplantable debido a la hemorragia cerebral y la infección actual que sufre.

El corazón trasplantado había sido transportado dentro de un contenedor frigorífico común de plástico lo que, según las investigaciones de los carabineros del NAS de Nápoles, habría dañado el órgano debido al hielo seco, produciendo que el corazón se "quemara".

Una equivocación grave

La caja refrigerada fue incautada en los últimos días por los Carabineros del NAS (Unidad especializada en seguridad alimentaria y sanitaria). Sin embargo, el corazón aparentemente resultó dañado únicamente por las bajísimas temperaturas: el daño fue causado, al parecer, por el uso de hielo seco, que puede alcanzar temperaturas de hasta -80 grados Celsius, en lugar del hielo tradicional. Esto habría provocado que las temperaturas cayeran muy por debajo del límite de -4 grados Celsius para este tipo de transporte y quemara parte de las fibras musculares cardíacas, dejándolo inutilizable.

Probablemente será necesaria una evaluación técnica para determinar estos factores, ya que deben tenerse en cuenta los tiempos de transporte y las directrices seguidas desde la extracción hasta la implantación en Nápoles.

De los aspectos relacionados con el hielo seco también se están ocupando los carabineros del NAS de Trento, competentes en el hospital San Maurizio de Bolzano, a donde ese día, no solo acudió el equipo napolitano, sino también médicos procedentes de otras localidades para la extracción de distintos órganos del pequeño donante. Es posible que, durante la extracción multiorgánica, antes de la extracción del corazón, se hubiera agotado el hielo tradicional y fuera sustituido accidentalmente por hielo seco. La atención de los investigadores también se centrará en los controles realizados en esa fase específica.

Carrera contra el tiempo

Mientras siguen las investigaciones, continúa la carrera a contra reloj para encontrar un nuevo corazón e intentar salvar al pequeño. El bebé lleva 55 días hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Monaldi, en coma inducido y conectado a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) que le permite conservar sus funciones vitales.

La opinión desde el hospital de Roma

El Hospital Bambino Gesù de Roma considera que el niño ya no es trasplantable debido a la hemorragia cerebral y la infección en curso, lo que haría que las condiciones sistémicas fueran incompatibles con un trasplante simultáneo. Esta segunda opinión fue proporcionada por Francesco Petruzzi, abogado de Patrizia Mercolino, madre del joven paciente, quien añadió que para el hospital pediátrico de Roma, "a la luz de la evidencia clínica disponible, no hay indicaciones" para proceder a un segundo trasplante de corazón.

Sin embargo, la familia ha solicitado por correo electrónico certificado la transmisión de la documentación médica, también a la luz de las dos tomografías, una pulmonar y otra craneal, realizadas ayer, para intentar solicitar otras opiniones médicas, como la de un conocido especialista del hospital Niguarda de Milán, contactado de manera privada a través de la asociación Los nudos del amor, y también de centros europeos con mayor experiencia.

Salud actual del bebé

Desde la empresa hospitalaria de los Colli, llegó ayer el primer parte médico oficial en el que se indica que "el niño se encuentra estable pero en una situación crítica. El pequeño está ingresado en cuidados intensivos bajo estricto monitoreo asistencial e instrumental y con consultas de especialistas. Por el momento, el paciente permanece en lista de trasplante hasta nueva evaluación".

Ya en el día de hoy, se reunirá en el Monaldi el equipo de Cardiología, que evaluará nuevamente su estado. Desde el hospital han señalado que "el Centro de Cardiocirugía del centro siempre ha estado en contacto con las principales estructuras médicas del país que se ocupan de esta materia".