Candela Hornero Madrid, 20 FEB 2026 - 17:07h.

Los relojes inteligentes cada vez incorporan más funciones pensadas para cuidar nuestra salud, como las relacionadas con el corazón. Ahora, desde nuestro reloj, en solo unos segundos podemos realizar un electrocardiograma y obtener información valiosa sobre nuestro ritmo cardiaco. Esta prueba, también llamado ECG, registra la actividad eléctrica del corazón, lo que permite detectar posibles irregularidades de manera rápida y sencilla, y en caso de necesidad, poder acudir inmediatamente al hospital.

Electrocardiograma fiable desde el sofá

Miguel Ángel Cobos, cardiólogo que desarrolló los últimos 20 años de su carrera en el Hospital Clínico San Carlos (Madrid), con amplia experiencia en electrocardiografía y en el uso médico de dispositivos electrónicos inteligentes, con especial foco en Apple Watch, explica que "con estos dispositivos se puede realizar un electrocardiograma completo con un índice de fiabilidad como el que se hace habitualmente en los centros sanitarios", asegura

Cada vez más estudios respaldan su uso como herramienta de detección temprana, ayudando a que algunas personas acudan al médico a tiempo. Recientemente un ensayo del Hospital St Bartholomew de Londres, liderado por el Dr. Nikhil Ahluwalia, mostró que los pacientes que utilizaban el Apple Watch tras una ablación con catéter podían realizar un electrocardiograma de calidad clínica desde casa, detectando la fibrilación auricular antes y con más frecuencia que con la atención estándar.

¿Qué necesito para hacer un electrocardiograma con mi Apple Watch?

Puedes usar esta función en cualquier momento y lugar, tantas veces como quieras, por ejemplo, si notas que tu pulso es rápido, irregular o simplemente quieres controlar cómo está tu corazón.

Lo primero que necesitas es un Apple Watch Series 4 o modelos posteriores (incluidos todos los Apple Watch Ultra). Estos mediante un sensor eléctrico de frecuencia cardiaca que tienen en la parte posterior y lateral registran los latidos y el ritmo cardiaco.

Lo segundo es tener un iPhone (8 o posterior) y asegurarte de que tienes instalada la versión más reciente de iOS y el Apple Watch a la versión más reciente de watchOS.

Paso a paso para hacer el electrocardiograma

Si es tu primera vez será necesario que primero configures la aplicación:

Abre la app Salud del iPhone y busca el icono del 'Corazón'. Una vez dentro busca la opción 'Electrocardiogramas (ECG)' y configura la App ECG (no está pensada para menores de 22 años).

Una vez realizada la configuración inicial, el resto de las veces es muy sencillo:

Ajusta correctamente el Apple Watch a la muñeca. Si tienes dudas sobre en cuál llevarlo, abre la app Apple Watch en tu móvil, entra en la pestaña 'Mi reloj', ve a 'General' y comprueba la opción 'Orientación', donde también puedes cambiar la muñeca si lo deseas. Abre la app ECG en el Apple Watch. Apoya los brazos sobre la mesa o en tu regazo. Con la mano contraria a la que llevas el reloj, mantén el dedo en el botón de la derecha (la corona Digital Crown). El reloj te indicará una cuenta atrás de 30 segundos y una vez finalizados recibirás una evaluación. A continuación, podrás añadir síntomas en caso de que sea necesario. Toca 'Guardar' para anotar los síntomas y, a continuación, 'OK'.

Resultados del electrocardiograma

Ante todo, es importante que independientemente del resultado, si no te encuentras bien o si experimentas algún síntoma, acudas al médico.

Tras realizarte el electrocardiograma en el Apple Watch puedes recibir diferentes resultados:

Ritmo sinusal: el latido entra dentro de lo normal

Este resultado indica que el corazón late de forma regular, con una frecuencia situada entre 50 y 100 latidos por minuto. Significa que las aurículas y los ventrículos se están contrayendo de manera coordinada.

Eso sí, el dato se refiere solo al registro realizado en ese instante. No garantiza que el corazón mantenga siempre ese ritmo ni que no exista ningún problema de salud. Si hay síntomas como palpitaciones, mareos o dolor en el pecho, es importante consultar con un médico.

Fibrilación auricular: un ritmo irregular que conviene revisar

Cuando el reloj detecta fibrilación auricular (FA), señala que el corazón presenta un ritmo irregular compatible con esta arritmia, la más frecuente entre las consideradas graves.

Si la persona no tiene un diagnóstico previo y recibe este resultado, la recomendación es clara: acudir al médico para una valoración. El Apple Watch puede detectar fibrilación auricular dentro de determinados rangos de frecuencia cardiaca, aunque su capacidad depende de la versión de la app de ECG.

Frecuencia cardiaca demasiado alta o demasiado baja

Si el pulso es inferior a 50 latidos por minuto o superior a 120–150, según la versión de la app, el dispositivo puede tener dificultades para analizar correctamente el ritmo.

Una frecuencia baja puede estar relacionada con medicamentos, alteraciones en la conducción eléctrica del corazón o, en algunos casos, con un alto nivel de entrenamiento físico. Por el contrario, una frecuencia elevada puede deberse al ejercicio, el estrés, el consumo de alcohol, la deshidratación, infecciones o a la presencia de arritmias.

Resultado no concluyente: cuando el registro no es válido

En algunos casos, el electrocardiograma aparece como "no concluyente", lo que significa que no se ha podido evaluar correctamente. Puede ocurrir por varios motivos: desde una frecuencia cardiaca fuera del rango adecuado hasta el uso de marcapasos o desfibriladores implantables.

También influyen factores técnicos, como llevar el reloj demasiado suelto o no mantener los brazos apoyados durante la medición, así como ciertas condiciones fisiológicas que dificultan la obtención de una señal clara.

Cómo compartir tu electrocardiograma con tu médico

Si quieres que tu cardiólogo o médico de confianza vea los resultados de tu ECG, el Apple Watch permite exportarlos en un PDF para compartirlos de forma sencilla. Así se hace:

Abre la app Salud en tu iPhone o iPad.

En el iPhone, toca 'Buscar'; en el iPad, abre la barra lateral.

Selecciona ' Corazón' y, a continuación, ' Electrocardiogramas (ECG)'.

y, a continuación, ' (ECG)'. Toca la gráfica del registro que quieras enviar.

Pulsa ' Exportar un PDF '.

'. Usa el botón 'Compartir' para enviarlo por correo, imprimirlo o enviarlo a través de otras apps.

Con este PDF, tu médico podrá revisar el registro completo y orientarte mejor sobre tu salud cardiaca.