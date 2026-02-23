Entre la ciencia y la discrepancia de opiniones, el debate sobre quién sufre más dolor: Hombres o mujeres

O, dicho de otra manera: “Los hombres enseguida se quejan”

Se puede abrir el debate sobre si el dolor afecta igual a hombres que a mujeres, y la ciencia dice que no. Recientemente se ha descubierto que las mujeres sufren más dolores crónicos que ellos por una proteína del sistema inmune.

Pero una cosa es lo que dice la biología y otra muy distinta es quién se queja más. En redes sociales abundan las bromas al respecto, así que salimos a la calle a comprobar cuál es la percepción social que tenemos del dolor.

Cuando se pregunta a la gente, las respuestas varían para ambos lados

“Las mujeres” o “ah, los hombres”. Un chico al que se le pregunta también opina que, “sintiéndolo mucho, digo que las mujeres”. Una señora, al hablar de su marido, lo tiene claro: “se queja muchísimo”.

La opinión general de muchas mujeres sobre la percepción del dolor en los hombres se repite con ironía: “Como que se están muriendo de vez en cuando, aunque tengan un constipado”. También aparecen comparaciones inevitables, como cuando alguien recuerda que “el embarazo, por ejemplo, es un dolor bastante extremo, que de pronto un hombre no podría soportar”.

Desde el punto de vista médico, Marta Ferrandiz, directora de la Unidad del Dolor de la Santa Creu i Sant Pau, explica que “los hombres fabrican más interleuquina 10, que parece que está asociada a la producción de testosterona”, una proteína que funciona como un importante antiinflamatorio.

Y, por tanto, si el hombre tiene más testosterona y produce más interleuquina, podría tener menos dolor. Va a ser que lo de las quejas también cuenta. Porque al final, cuando se baja a lo cotidiano y se pregunta en casa quién se queja más, muchos coinciden entre risas: “Todos los hombres, les duele algo y parece que se van a morir”