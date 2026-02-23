Maitena Berrueco 23 FEB 2026 - 07:30h.

Osakidetza propone un plan con 21 medidas para reforzar la seguridad de la vacunación y encaminarse al "error cero"

Vitoria-GasteizLa crisis de las vacunas caducadas que Osakidetza ha administrado a decenas de pacientes, la mayoría bebés, ha llevado este lunes al consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, a comparecer a petición propia en la comisión de Salud del Parlamento vasco para explicar las medidas que van a poner en marcha para evitar que errores así puedan volver a producirse. Aunque, en un principio, se temió que la cifra de afectados fuera de 253 personas, la mayoría bebés, los informes científicos redujeron finalmente el número. Osakidetza ha revisado casi 170.000 vacunas administradas durante todo el año pasado, a excepción de la de la gripe y el coronavirus, que son estacionales.

El plan para reforzar el sistema de vacunación contiene 21 medidas, entre la que destaca la creación de una cartilla digital de vacunación para toda la población y que se integrará en la historia clínica de cada paciente. Evitar que pueda repetirse lo ocurrido en varios centros de salud vasco que, durante semanas, administraron dosis caducadas de diferentes vacunas, entre ellas, la hexavalente, la tetravalente y la triple vírica, costará 1,5 millones de euros, en 2026. Esa es la inversión prevista por Salud del Gobierno Vasco para reforzar el sistema de vacunación: "No se puede naturalizar ni un solo caso y el horizonte debe ser un sistema orientado al 'error cero'".

Como ya hiciera tras destaparse el caso, el máximo responsable de Salud en el País Vasco ha reconocido que fue un “grave error”, aunque ha insistido en que la administración de los sueros fuera de fecha no ha provocado riesgo en la salud de las personas afectadas. El consejero ha insistido en que lo ocurrido ha sido una "circunstancia excepcional para Osakidetza" y que se trabaja para "aprender de lo ocurrido y fortalecer el sistema".

84 pacientes revacunados

En este sentido, ha recordado que se ha revacunado a un total de 84 pacientes, la mayoría recibieron la dosis en mal estado de la vacuna hexavalente que protege contra seis enfermedades graves en una sola inyección: difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b. Otras 30 personas fueron revacunadas con la tetravalente y 14 más con la triple vírica. "La incidencia por vacunas caducadas está reconducida, con las familias informadas y las revacunaciones realizadas: 40 en la hexavalente y 44 en la tetravalente y triple vírica", resumen las autoridades sanitarias. La mayoría de los afectados se produjeron en la OSI de Donostialdea.

Las vacunas no llegaron caducadas, sino que lo hicieron ya en los propios centros de salud, por lo que Osakidetza se compromete a trabajar para crear un sistema que, entre otras cosas, detecte con antelación las fechas de caducidad de las vacunas.

Aunque la cifra final de afectados por la crisis de las vacunas caducadas no ha sido tan elevada como la que se apuntó al estallar el caso, Osakidetza ha revisado las 168.000 vacunas administradas durante todo 2025, salvo las de la gripe y el coronavirus. Tras esa revisión, Salud ha detectado 19 casos de pacientes que recibieron dosis caducadas y otros 137 casos potenciales, en los que se analiza si recibieron sueros fuera de fecha o hubo un fallo al registrarlo.

Así, la cifra de la ratio de dosis caducadas administradas en Euskadi se sitúa por debajo de las cifras descritas en estudios del sistema público de salud del Reino Unido, donde se registran valores de entre 170 y 250 dosis caducadas por cada 100.000 administradas.

Una enfermera detectó el error

Osakidetza ha recordado que la incidencia se detectó el 15 de enero en el centro de salud guipuzcoano de Iztieta, y que de forma inmediata se activaron los mecanismos de análisis y respuesta en todo el sistema. En este sentido, se consultó a las autoridades científicas y regulatorias competentes, como la Agencia española del Medicamento AEMPS, el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi CAVE y el laboratorio fabricante, que concluyeron que las dosis administradas fuera de fecha no han comprometido la seguridad clínica ni han generado efectos adversos en los pacientes afectados.

Tras una revisión individual de cada caso y el contraste de la información de los registros con las cartillas de vacunación, se han realizado las revacunaciones indicadas según criterios técnicos, siempre con información completa a las familias y con su consentimiento.

En la vacuna hexavalente, de los 253 casos detectados (103 al confirmarse por las autoridades científicas la validez de las vacunas de noviembre), se han confirmado 40 errores de registro, 40 revacunados y el resto ha decidido no revacunarse o posponer la decisión. Y en las vacunas tetravalente y triple vírica, de los 78 casos potenciales, finalmente han sido revacunadas 44 personas, 9 errores de registro y el resto ha decidido no revacunación.